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Судили шахрайку, яка ошукала волинян на понад 1,5 мільйона гривень

Судили шахрайку, яка ошукала волинян на понад 1,5 мільйона гривень
На Волині уродженка Одещини разом із знайомим під виглядом працівників соціального захисту ошукала людей поважного віку, обмінюючи застарілі грошові банкноти на сувенірні. Загалом сума вкраденого - понад 1,5 мільйона гривень.

Злочини були скоєні ще у 2016 році. Чоловіку винесли вирок ще у 2018 році, натомість шахрайка отримала покарання нещодавно. Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що з 27 квітня по 17 травня 2016 року раніше судима уродженка Одеської області разом з іншою особою видавали себе за працівників соціального захисту населення. Зловмисники говорили потерпілим, серед яких були і особи похилого віку, що обмінюють застарілі вітчизняні та іноземні банкноти на банкноти нового зразка, натомість самі залишали обманутим людям сувенірні гроші.

Під час одного з епізодів потерпілі викрили злочинців. Так, шахраї зайшли в квартиру на запрошення двох потерпілих, які виклали на стіл 30 тисяч 313 доларів, 4 тисячі 600 євро та 100 тисяч гривень. Під час оборудки злочинці дізналися, що в квартирі також є кошти, які належать сину потерпілих, – 9 тисяч 500 доларів та 7 тисяч євро. Коли ж шахраї намагалися переконати людей віддати їм і ці кошти, ті зрозуміли, що їх обманюють, та відмовилися віддати гроші. Однак зловисники, вдаривши одного з потерпілих, втекли, прихопивши всі заощадження.

Загальна сума викраденого у всіх потерпілих становила 1 мільйон 578 тисяч 585 гривень.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена не визнала вину лише по одному з епізодів. Незважаючи на це, вина була доведена зібраними доказами.

Відтак суд призначив їй покарання у виді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: гроші, шахрайка, суд, Волинь
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