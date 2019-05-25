Судили шахрайку, яка ошукала волинян на понад 1,5 мільйона гривень





Злочини були скоєні ще у 2016 році. Чоловіку винесли вирок ще у 2018 році, натомість шахрайка отримала покарання нещодавно. Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що з 27 квітня по 17 травня 2016 року раніше судима уродженка Одеської області разом з іншою особою видавали себе за працівників соціального захисту населення. Зловмисники говорили потерпілим, серед яких були і особи похилого віку, що обмінюють застарілі вітчизняні та іноземні банкноти на банкноти нового зразка, натомість самі залишали обманутим людям сувенірні гроші.



Під час одного з епізодів потерпілі викрили злочинців. Так, шахраї зайшли в квартиру на запрошення двох потерпілих, які виклали на стіл 30 тисяч 313 доларів, 4 тисячі 600 євро та 100 тисяч гривень. Під час оборудки злочинці дізналися, що в квартирі також є кошти, які належать сину потерпілих, – 9 тисяч 500 доларів та 7 тисяч євро. Коли ж шахраї намагалися переконати людей віддати їм і ці кошти, ті зрозуміли, що їх обманюють, та відмовилися віддати гроші. Однак зловисники, вдаривши одного з потерпілих, втекли, прихопивши всі заощадження.



Загальна сума викраденого у всіх потерпілих становила 1 мільйон 578 тисяч 585 гривень.



Допитана у судовому засіданні обвинувачена не визнала вину лише по одному з епізодів. Незважаючи на це, вина була доведена зібраними доказами.



Відтак суд призначив їй покарання у виді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині уродженка Одещини разом із знайомим під виглядом працівників соціального захисту ошукала людей поважного віку, обмінюючи застарілі грошові банкноти на сувенірні. Загалом сума вкраденого - понад 1,5 мільйона гривень.Злочини були скоєні ще у 2016 році. Чоловіку винесли вирок ще у 2018 році, натомість шахрайка отримала покарання нещодавно. Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що з 27 квітня по 17 травня 2016 року раніше судима уродженка Одеської області разом з іншою особою видавали себе за працівників соціального захисту населення. Зловмисники говорили потерпілим, серед яких були і особи похилого віку, що обмінюють застарілі вітчизняні та іноземні банкноти на банкноти нового зразка, натомість самі залишали обманутим людям сувенірні гроші.Під час одного з епізодів потерпілі викрили злочинців. Так, шахраї зайшли в квартиру на запрошення двох потерпілих, які виклали на стіл 30 тисяч 313 доларів, 4 тисячі 600 євро та 100 тисяч гривень. Під час оборудки злочинці дізналися, що в квартирі також є кошти, які належать сину потерпілих, – 9 тисяч 500 доларів та 7 тисяч євро. Коли ж шахраї намагалися переконати людей віддати їм і ці кошти, ті зрозуміли, що їх обманюють, та відмовилися віддати гроші. Однак зловисники, вдаривши одного з потерпілих, втекли, прихопивши всі заощадження.Загальна сума викраденого у всіх потерпілих становила 1 мільйон 578 тисяч 585 гривень.Допитана у судовому засіданні обвинувачена не визнала вину лише по одному з епізодів. Незважаючи на це, вина була доведена зібраними доказами.Відтак суд призначив їй покарання у виді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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