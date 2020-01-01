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У МОЗ розповіли, як будуть боротися з COVID-19 під час другої хвилі

У МОЗ розповіли, як будуть боротися з COVID-19 під час другої хвилі
Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати іншу стратегію боротьби з COVID-19 під час другої хвилі. Усі заходи спрямують на запобігання нового і суворого карантину.

Для боротьби з COVID-19 у новому етапі оберуть іншу стратегію. Про це зявив головний санлікар і заступник міністра МОЗ Віктор Ляшко, - пише Здоров'я24.

Друга хвиля: чого чекати

Україні варто готуватися до другої хвилі коронавірусу і не варто бути надто оптимістичними. Вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

"Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи ... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля", – зазначив Ляшко.

Він також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Показники останніми тижнями йдуть так би мовити "нога в ногу": немає різкого підвищення кількості випадків, проте і немає стрімкого спаду.

Станом на 28 травня в Україні на COVID-19 захворіли 22 382 людини, за останню добу – 477 нових. 8 434 людей одужали, 420 осіб – за попередню добу.

Статистичні дані про поширення COVID-19 в Україні прогнозують оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Однак, про те, що Україна омине другу хвилю коронавірусу, говорити не можна.

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Теги: коронавірус, Україна
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