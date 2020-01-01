У Луцьку в гаражі знайшли викрадений квадроцикл
Сьогодні, 19:17
Двоє волинянин викрали квадроцикл у ковельчанина шляхом обману.
Заява до поліції від 30-річного жителя Ковеля надійшла 15 травня, пише ГУНП поліції у Волинській області.
Чоловік повідомив, що хотів продати квадроцикл Suzuki і вже навіть знайшов двох потенційних покупців, однак вони незаконно заволоділи транспортним засобом. Сума збитків, за словами заявника, становила понад 40 тисяч гривень.
Працівники управління карного розшуку разом зі слідчими ГУНП у Волинській області та оперативники Ковельського відділу поліції опрацювали десятки відео з камер спостереження у селі Зміїнець, де мала відбутись «покупка», відновили маршрут руху зловмисників та встановили їх особи й місця проживання. Обоє виявились волинянами – 34 і 33 років відповідно.
Сьогодні в їхніх оселях та на місцях роботи провели санкціоновані обшуки в межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На території однієї зі станцій техобслуговування виявили BMW, на якому того дня пересувались порушники: наразі транспортний засіб вилучили. В гаражі одного з будинків у Луцьку знайшли і викрадений квадроцикл.
Нині підозрюваних опитали та невдовзі обиратимуть їм міру запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує штраф або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
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Заява до поліції від 30-річного жителя Ковеля надійшла 15 травня, пише ГУНП поліції у Волинській області.
Чоловік повідомив, що хотів продати квадроцикл Suzuki і вже навіть знайшов двох потенційних покупців, однак вони незаконно заволоділи транспортним засобом. Сума збитків, за словами заявника, становила понад 40 тисяч гривень.
Працівники управління карного розшуку разом зі слідчими ГУНП у Волинській області та оперативники Ковельського відділу поліції опрацювали десятки відео з камер спостереження у селі Зміїнець, де мала відбутись «покупка», відновили маршрут руху зловмисників та встановили їх особи й місця проживання. Обоє виявились волинянами – 34 і 33 років відповідно.
Сьогодні в їхніх оселях та на місцях роботи провели санкціоновані обшуки в межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На території однієї зі станцій техобслуговування виявили BMW, на якому того дня пересувались порушники: наразі транспортний засіб вилучили. В гаражі одного з будинків у Луцьку знайшли і викрадений квадроцикл.
Нині підозрюваних опитали та невдовзі обиратимуть їм міру запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує штраф або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
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