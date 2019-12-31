З наступного тижня почне курсувати поїзд «Ковель-Київ»





Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик,



Так, продаж квитків відкрили на поїзди:

№1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних);

№7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня); №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);

№29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня);

№98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних);

№772/771 Хмельницький Київ (щоденно, з 4 червня).



З урахуванням вказаних поїздів вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.



Зазначають, пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.



Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.



Як повідомлялося, "Укрзалізниця" врахувала всі рекомендації МОЗ та повністю готова до відновлення курсування пасажирських поїздів. Також повідомлялося, що з 1 червня 2020 року Укрзалізниця планує запустити 42 поїзди, з яких 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення. На ці поїзди вже найближчим часом буде відкрито продаж квитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 6 поїздів далекого сполучення у напрямку Заходу України, які почнуть курсування з 4 червня, у списку - поїзд "Ковель-Київ".Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" йдеться на сайтіТак, продаж квитків відкрили на поїзди:№1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних);№7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня); №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);№29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня);№98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних);№772/771 Хмельницький Київ (щоденно, з 4 червня).З урахуванням вказаних поїздів вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.Зазначають, пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.Як повідомлялося, "Укрзалізниця" врахувала всі рекомендації МОЗ та повністю готова до відновлення курсування пасажирських поїздів. Також повідомлялося, що з 1 червня 2020 року Укрзалізниця планує запустити 42 поїзди, з яких 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення. На ці поїзди вже найближчим часом буде відкрито продаж квитків.

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