Які автостанції на Волині запрацювали та чи усі автобуси вийдуть на рейси. ФОТО

Автостанція на вулиці Конякіна у Луцьку

На Волині сьогодні, 1 червня, після тривалої перерви почав курсувати транспорт різних видів сполучення – міський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний. Утім, пасажирів у перший день його роботи – дуже мало.У коментаріочільниця управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДАрозповіла, що, відповідно до рішення обласної комісії техногенно-екологічної безпеки від 29 травня, транспортне сполучення відновили з усіма районами та населеними пунктами, крім міста Ковеля, Ковельського району та селища Олики. Туди нині не поїхав жоден автобус.Щодо курсування з Волині транспорту у ті області, де не послабили карантин, то автобуси туди поїхали із 50% завантаженості сидячих місць, як це передбачають вимоги Кабміну. Щоправда, більшої потреби наразі поки і не було, оскільки пасажирів – практично немає.Голова правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй»розповіла, що 1 червня запрацювали найбільші автостанції області – у Луцьку, Володимирі-Волинському і Нововолинську, а також дещо менші – у Горохові, Любешеві, Маневичах, Камені-Каширському, Ратному та Рожищі.«Менші поки не відкриваємо, пасажирів мало. Побачимо, чи будуть люди. Не знаємо, чи перевізники погодяться повернути автобуси на всі маршрути. За час карантину стало чимало перевізників-нелегалів, і через це ми втратили велику частину пасажирів. Тому наразі ми не впевнені, що буде нормальний пасажиропотік. Станом на сьогоднішній ранок людей майже не було», - розповідає Інеса Корнейчук.За її словами, з початком карантину ПрАТ «ВОПАС» зазнало великих збитків і продовжуватиме їх мати, якщо люди не повернуться. «Чекаємо, може, рух почнеться в наступні дні», - каже голова правління ПрАТ «ВОПАС».Вона додала, що автостанції, які відкрили, обладнали відповідно до вимог, видали персоналу засоби захисту і дезінфектори, розклеїли стрічки тощо.Щодо Ковеля, Ковельського району та Олики, то транспорт, за словами Інеси Корнейчук, туди та звідти не пустили, квитків туди та звідти не продають. Якщо люди сідатимуть не на автостанції, а на зупинках, то пасажирів у ці населені пункти водії не братимуть.Зауважимо, що вранці 1 червня на автостанції, що на вулиці Конякіна у Луцьку, пасажирів було дуже мало. Водії та пасажири були у масках. На території дотримання карантинних вимог контроолювали працівники автостанції та нацгвардійці. Сидіння у залі очікування обгородили стрічкою.