В Україні з'являться електронні шкільні журнали
Сьогодні, 03:19
Т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій розповіла, що в українських школах невдовзі можуть з'явитися електронні журнали.
Про це вона розповіла під час онлайн-конференції EdCamp, - пише Всеосвіта.
Паперові класні журнали можна буде замінити на електронні без зайвого дублювання даних.
"Головною умовою для цього є реалізація єдиної електронної освітньої платформи. Якщо ми її запустимо, зможемо відмовитись від паперових журналів", – зазначила Любомира Мандзій.
Вона додала, що наслідком відкриття е-платформи буде зміна підходів до заповнювання класних журналів. Запуск платформи планують вже 1 вересня 2020 року.
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Про це вона розповіла під час онлайн-конференції EdCamp, - пише Всеосвіта.
Паперові класні журнали можна буде замінити на електронні без зайвого дублювання даних.
"Головною умовою для цього є реалізація єдиної електронної освітньої платформи. Якщо ми її запустимо, зможемо відмовитись від паперових журналів", – зазначила Любомира Мандзій.
Вона додала, що наслідком відкриття е-платформи буде зміна підходів до заповнювання класних журналів. Запуск платформи планують вже 1 вересня 2020 року.
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