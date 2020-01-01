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В Україні з'являться електронні шкільні журнали

В Україні з'являться електронні шкільні журнали
Т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій розповіла, що в українських школах невдовзі можуть з'явитися електронні журнали.

Про це вона розповіла під час онлайн-конференції EdCamp, - пише Всеосвіта.

Паперові класні журнали можна буде замінити на електронні без зайвого дублювання даних.

"Головною умовою для цього є реалізація єдиної електронної освітньої платформи. Якщо ми її запустимо, зможемо відмовитись від паперових журналів", – зазначила Любомира Мандзій.

Вона додала, що наслідком відкриття е-платформи буде зміна підходів до заповнювання класних журналів. Запуск платформи планують вже 1 вересня 2020 року.

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Теги: освіта, Україна
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