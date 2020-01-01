В Україні з'являться електронні шкільні журнали

Т.в.о. міністра освіти та наукирозповіла, що в українських школах невдовзі можуть з'явитися електронні журнали.Про це вона розповіла під час онлайн-конференції EdCamp, - пише Всеосвіта.Паперові класні журнали можна буде замінити на електронні без зайвого дублювання даних."Головною умовою для цього є реалізація єдиної електронної освітньої платформи. Якщо ми її запустимо, зможемо відмовитись від паперових журналів", – зазначила Любомира Мандзій.Вона додала, що наслідком відкриття е-платформи буде зміна підходів до заповнювання класних журналів. Запуск платформи планують вже 1 вересня 2020 року.