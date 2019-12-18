вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах

У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах
У Луцьку змінили дату проведення конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутами №7, 14, 27, 27а, 32, 35.

Про це йшлося у четвер, 4 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.02.2020 та від 18.03.2020, оголосили конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №7, 14, 27, 27а, 32, 35. Документи на участь у конкурсі перевізники-претенденти подали, але у зв’язку із заходами карантину конкурси не відбулись. Тому визначили нову дату проведення конкурсів на маршрутах – 12 червня.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи виявили бажання перевозити пасажирів за маршрутами №7 та №35, що мають охопити Прилуцький старостинський округ, адже раніше охочих не було.

«Документи подали перевізники Оріховська Валентина та «Фавоній плюс». На які маршрути вони подавали буде видно на засіданні конкурсного комітету, бо ці дані саме тоді відкривають», - відповів начальник управління транспорту Володимир Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перевізники, маршрути
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Олександра Ткаченка призначили новим міністром культури
Сьогодні, 12:23
У Луцьку торгувати на фермерських ярмарках дозволили не всім
Сьогодні, 12:20
У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах
Сьогодні, 12:14
Волинянин за кермом буса збив мотоцикліста на Житомирщині
Сьогодні, 12:09
Рада призначила нового віцепрем'єра з питань євроінтеграції
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути
06 лютий, 09:41
Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку
04 березень, 10:05
Луцьких перевізників не допустили до конкурсу Луцьких перевізників не допустили до конкурсу
21 січень, 10:30
У Луцьку курсуватимуть маршрутки №3 У Луцьку курсуватимуть маршрутки №3
18 грудень, 2019, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Олександра Ткаченка призначили новим міністром культури
Сьогодні, 12:23
 0
У Луцьку торгувати на фермерських ярмарках дозволили не всім
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах
Сьогодні, 12:14
 0
Волинянин за кермом буса збив мотоцикліста на Житомирщині
Сьогодні, 12:09
 0
Рада призначила нового віцепрем'єра з питань євроінтеграції
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8