У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах

У Луцьку змінили дату проведення конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутами №7, 14, 27, 27а, 32, 35.Про це йшлося у четвер, 4 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.02.2020 та від 18.03.2020, оголосили конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №7, 14, 27, 27а, 32, 35. Документи на участь у конкурсі перевізники-претенденти подали, але у зв’язку із заходами карантину конкурси не відбулись. Тому визначили нову дату проведення конкурсів на маршрутах – 12 червня.Член виконкомупоцікавився, чи виявили бажання перевозити пасажирів за маршрутами №7 та №35, що мають охопити Прилуцький старостинський округ, адже раніше охочих не було.«Документи подали перевізники Оріховська Валентина та «Фавоній плюс». На які маршрути вони подавали буде видно на засіданні конкурсного комітету, бо ці дані саме тоді відкривають», - відповів начальник управління транспорту