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«У списках – кум, брат, сват, депутат»: жителі волинської ОТГ вимагають справедливого розподілу землі

«У списках – кум, брат, сват, депутат»: жителі волинської ОТГ вимагають справедливого розподілу землі
4 гектари землі у масиві “Мачули”, що у селі Кульчин Ківерцівського району, депутати Жидичинської ОТГ на попередній сесії розподілили на вісьмох людей.

3 червня місцеві жителі та учасники АТО, які проти такого розподілу, прийшли на сесію сільської ради, пише "Суспільне".

Житель села Жидичин Володимир Вітрук - опікун трьох своїх внуків. Чоловік розповів: двічі звертався до сільради про виділення йому земельної ділянки, після чого отримував відмови. За третім разом, з його слів, у сільраді його внука включили у перелік земельних питань, які розглянули сьогодні під час чергової 58-ій сесії Жидичинської сільради.

"Я бачу по списках брат, сестра, кум, сват получили по 50 сотих землі і хорошої землі", - каже житель села Жидичин Володимир Вітрук.

Серед тих, хто отримав землю — депутат Жидичинської ОТГ.

"Ми хочемо зберегти для села цю земельну ділянку і на цьому місці викопати ставок для села, зарибити, щоб люди ходили і ловили рибу", - каже депутат.

На сесію прийшли жителі громади, учасники АТО/ООС і їх рідні.

"Якщо є земля в Жидичинській ОТГ, то її треба віддати тим пацанам, які кров проливали, для них та земля. Потрібно щоб тут жили, сім’ї створювали", - каже Голова ГО “Спілка воїнів АТО Волині” Олександр Серватович.

Сільська голова Жидичина Галина Матвіюк на закиди односельчан та АТОвців каже: заяву про отримання землі мають однакове право подавати як депутати так і представники сільської ради.

"У нас неупереджене ставлення до депутатів, до працівників сільської ради. Працівники сільської ради — це єдині працівники, які працюють на громаду. Тому що решта проявляє пасивність. То чому пасивному жителю ми повинні надати земельну ділянку, який не вийшов на жодну толоку, сидить на дивані і лише пише щось у фейсбуці?", - розповіла Жидичинська сільська голова Галина Матвіюк.

Охочих отримати землю поблизу Луцька є чимало — сказав депутат Жидичинської ОТГ Володимир Перчук. Тому, за його словами, депутати мають намір ініціювати жеребкування на отримання землі.


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Теги: Жидичин, розподіл землі
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Коментарі 1
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А чому прізвище депутата Жидинської ОТГ ніхто не вказав? Бо брат, кум, сват...нічого дивного, вибрали депутатів в ОТГ, тепер маєте. Отже на наступних виборах думайте за кого голосувати
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