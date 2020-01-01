«У списках – кум, брат, сват, депутат»: жителі волинської ОТГ вимагають справедливого розподілу землі





3 червня місцеві жителі та учасники АТО, які проти такого розподілу, прийшли на сесію сільської ради,



Житель села Жидичин Володимир Вітрук - опікун трьох своїх внуків. Чоловік розповів: двічі звертався до сільради про виділення йому земельної ділянки, після чого отримував відмови. За третім разом, з його слів, у сільраді його внука включили у перелік земельних питань, які розглянули сьогодні під час чергової 58-ій сесії Жидичинської сільради.



"Я бачу по списках брат, сестра, кум, сват получили по 50 сотих землі і хорошої землі", - каже житель села Жидичин Володимир Вітрук.



Серед тих, хто отримав землю — депутат Жидичинської ОТГ.



"Ми хочемо зберегти для села цю земельну ділянку і на цьому місці викопати ставок для села, зарибити, щоб люди ходили і ловили рибу", - каже депутат.



На сесію прийшли жителі громади, учасники АТО/ООС і їх рідні.



"Якщо є земля в Жидичинській ОТГ, то її треба віддати тим пацанам, які кров проливали, для них та земля. Потрібно щоб тут жили, сім’ї створювали", - каже Голова ГО “Спілка воїнів АТО Волині” Олександр Серватович.



Сільська голова Жидичина Галина Матвіюк на закиди односельчан та АТОвців каже: заяву про отримання землі мають однакове право подавати як депутати так і представники сільської ради.



"У нас неупереджене ставлення до депутатів, до працівників сільської ради. Працівники сільської ради — це єдині працівники, які працюють на громаду. Тому що решта проявляє пасивність. То чому пасивному жителю ми повинні надати земельну ділянку, який не вийшов на жодну толоку, сидить на дивані і лише пише щось у фейсбуці?", - розповіла Жидичинська сільська голова Галина Матвіюк.



Охочих отримати землю поблизу Луцька є чимало — сказав депутат Жидичинської ОТГ Володимир Перчук. Тому, за його словами, депутати мають намір ініціювати жеребкування на отримання землі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 гектари землі у масиві “Мачули”, що у селі Кульчин Ківерцівського району, депутати Жидичинської ОТГ на попередній сесії розподілили на вісьмох людей.3 червня місцеві жителі та учасники АТО, які проти такого розподілу, прийшли на сесію сільської ради, пише "Суспільне".Житель села Жидичин- опікун трьох своїх внуків. Чоловік розповів: двічі звертався до сільради про виділення йому земельної ділянки, після чого отримував відмови. За третім разом, з його слів, у сільраді його внука включили у перелік земельних питань, які розглянули сьогодні під час чергової 58-ій сесії Жидичинської сільради."Я бачу по списках брат, сестра, кум, сват получили по 50 сотих землі і хорошої землі", - каже житель села Жидичин Володимир Вітрук.Серед тих, хто отримав землю — депутат Жидичинської ОТГ."Ми хочемо зберегти для села цю земельну ділянку і на цьому місці викопати ставок для села, зарибити, щоб люди ходили і ловили рибу", - каже депутат.На сесію прийшли жителі громади, учасники АТО/ООС і їх рідні."Якщо є земля в Жидичинській ОТГ, то її треба віддати тим пацанам, які кров проливали, для них та земля. Потрібно щоб тут жили, сім’ї створювали", - каже Голова ГО “Спілка воїнів АТО Волині” Олександр Серватович.Сільська голова Жидичинана закиди односельчан та АТОвців каже: заяву про отримання землі мають однакове право подавати як депутати так і представники сільської ради."У нас неупереджене ставлення до депутатів, до працівників сільської ради. Працівники сільської ради — це єдині працівники, які працюють на громаду. Тому що решта проявляє пасивність. То чому пасивному жителю ми повинні надати земельну ділянку, який не вийшов на жодну толоку, сидить на дивані і лише пише щось у фейсбуці?", - розповіла Жидичинська сільська голова Галина Матвіюк.Охочих отримати землю поблизу Луцька є чимало — сказав депутат Жидичинської ОТГ. Тому, за його словами, депутати мають намір ініціювати жеребкування на отримання землі.

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