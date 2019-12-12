На Волині в останню путь провели бійця УПА





Звершивши поминальну молитву поблизу оселі, де мешкав 97-річний повстанець, якому судилося пройти не лише роки збройної боротьби, а й страхіття російських ГУЛАГів, священники запросили до слова представників влади та громадськості.



Щемливі слова про легендарного повстанця пролунали з вуст відомого на місцевих теренах фермера, члена Української Гельсінської спілки Дмитра Себія, заступника міського голови Олега Свідерського, представниці Українського інституту національної пам'яті по Волинській області Лесі Бондарук, заступника голови Волинської "Свободи", депутата обласної ради Олександра Пирожика.





"Він справді, як той дуб, не гнувся й не ламався перед жодним ворогом. Щиро тішився з того, як ми з побратимами зі "Свободи", які тут сьогодні присутні, відроджували урочище "Вовчак". Любив бувати не лише на Вовчаку, а й інших місцях нашої звитяги, намагався не пропустити жодного пам'ятного, патріотичного заходу – чи то на Володимирщині, чи поблизу героїчного бою УПА поблизу Нового Загорова, де нам судилося бачитися з ним востаннє...



Він поспішав розповісти, донести правду про героїчну боротьбу УПА до поколінь прийдешніх. Був нам батьком і моральним авторитетом, показуючи, як треба любити Україну. І покликав нас на прощання саме в батьківську поминальну Святотроїцьку суботу. Аби стати в Небесний легіон і звідти бути нам дороговказом, аби ми гідно несли прапор визвольної боротьби УПА, адже боротьба за наші ідеали, боротьба за Україну триває", – сказав у прощальному слові свободівець Олександр Пирожик.



Від будинку покійного траурна процесія під звуки духового оркестру та під державним і червоно-чорним стягом визвольної боротьби українського народу вирушила до символічного хреста, спрорудженого в мікрорайоні цукрового заводу міста Володимира-Волинського. Зробивши символічне коло пошани мікрорайоном, процесія направилася до міського кладовища, де було приготовлене місце вічного упокоєння Героя.



Зворушливим було прощальне слово, яке промовив на могилі Петра Мартинюка військовий священник-капелан Микола Гінайло.



Поховали уславленого упівця під залпи військового салюту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському провели в останню земну путь сотенного УПА Петра Мартинюка ("Дуба"). Попрощатися з легендарним упівцем прийшло та приїхало чимало патріотичних людей як із міста та району, так із декількох сусідніх районів та міста Луцька, – інформує власкор «ВолиньUA» Звершивши поминальну молитву поблизу оселі, де мешкав 97-річний повстанець, якому судилося пройти не лише роки збройної боротьби, а й страхіття російських ГУЛАГів, священники запросили до слова представників влади та громадськості.Щемливі слова про легендарного повстанця пролунали з вуст відомого на місцевих теренах фермера, члена Української Гельсінської спілки, заступника міського голови, представниці Українського інституту національної пам'яті по Волинській області, заступника голови Волинської "Свободи", депутата обласної ради"Він справді, як той дуб, не гнувся й не ламався перед жодним ворогом. Щиро тішився з того, як ми з побратимами зі "Свободи", які тут сьогодні присутні, відроджували урочище "Вовчак". Любив бувати не лише на Вовчаку, а й інших місцях нашої звитяги, намагався не пропустити жодного пам'ятного, патріотичного заходу – чи то на Володимирщині, чи поблизу героїчного бою УПА поблизу Нового Загорова, де нам судилося бачитися з ним востаннє...Він поспішав розповісти, донести правду про героїчну боротьбу УПА до поколінь прийдешніх. Був нам батьком і моральним авторитетом, показуючи, як треба любити Україну. І покликав нас на прощання саме в батьківську поминальну Святотроїцьку суботу. Аби стати в Небесний легіон і звідти бути нам дороговказом, аби ми гідно несли прапор визвольної боротьби УПА, адже боротьба за наші ідеали, боротьба за Україну триває", – сказав у прощальному слові свободівець Олександр Пирожик.Від будинку покійного траурна процесія під звуки духового оркестру та під державним і червоно-чорним стягом визвольної боротьби українського народу вирушила до символічного хреста, спрорудженого в мікрорайоні цукрового заводу міста Володимира-Волинського. Зробивши символічне коло пошани мікрорайоном, процесія направилася до міського кладовища, де було приготовлене місце вічного упокоєння Героя.Зворушливим було прощальне слово, яке промовив на могилі Петра Мартинюка військовий священник-капеланПоховали уславленого упівця під залпи військового салюту.

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