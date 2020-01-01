У Луцьку заквітчали зупинку: закликають підтримати ініціативу, щоб зробити місто зеленішим





Зробили це на кінцевій зупинці маршрутного таксі №26А поблизу "Міжрайбази", йдеться на сторінці ГО у facebook.



"Ми вважаємо, що кожен повинен починати з себе і робити наше місто, мікрорайон, вулицю гарнішими і комфортнішими", - йдеться в повідомленні.



Тож усіх лучан закликають підтримати ініціативу і озеленити ту місцевість, де живете.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку члени громадської організація "Розвиток Мікрорайонів Міста" висадили 150 кущів чорнобривців.Зробили це на кінцевій зупинці маршрутного таксі №26А поблизу "Міжрайбази", йдеться на сторінці ГО у facebook."Ми вважаємо, що кожен повинен починати з себе і робити наше місто, мікрорайон, вулицю гарнішими і комфортнішими", - йдеться в повідомленні.Тож усіх лучан закликають підтримати ініціативу і озеленити ту місцевість, де живете.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію