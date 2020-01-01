У Луцьку заквітчали зупинку: закликають підтримати ініціативу, щоб зробити місто зеленішим
Сьогодні, 17:51
У Луцьку члени громадської організація "Розвиток Мікрорайонів Міста" висадили 150 кущів чорнобривців.
Зробили це на кінцевій зупинці маршрутного таксі №26А поблизу "Міжрайбази", йдеться на сторінці ГО у facebook.
"Ми вважаємо, що кожен повинен починати з себе і робити наше місто, мікрорайон, вулицю гарнішими і комфортнішими", - йдеться в повідомленні.
Тож усіх лучан закликають підтримати ініціативу і озеленити ту місцевість, де живете.
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Зробили це на кінцевій зупинці маршрутного таксі №26А поблизу "Міжрайбази", йдеться на сторінці ГО у facebook.
"Ми вважаємо, що кожен повинен починати з себе і робити наше місто, мікрорайон, вулицю гарнішими і комфортнішими", - йдеться в повідомленні.
Тож усіх лучан закликають підтримати ініціативу і озеленити ту місцевість, де живете.
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