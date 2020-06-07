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Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів

Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів
Боратинська сільська рада оголосила тендер на роботи з будівництва системи захисту від підтоплення та затоплення поверхневими водами річки Стир села Рованці Луцького району Волинської області.

Очікувана вартість робіт — понад 11,2 млн грн, — пише Конкурент.

Аукціон відбудеться 23 червня. Роботи ж мають закінчити до 31 грудня 2021 року.

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Теги: Рованці, Волинь, Стир, річка, аукціон, затоплення
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