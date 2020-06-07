Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів
Сьогодні, 11:43
Боратинська сільська рада оголосила тендер на роботи з будівництва системи захисту від підтоплення та затоплення поверхневими водами річки Стир села Рованці Луцького району Волинської області.
Очікувана вартість робіт — понад 11,2 млн грн, — пише Конкурент.
Аукціон відбудеться 23 червня. Роботи ж мають закінчити до 31 грудня 2021 року.
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Очікувана вартість робіт — понад 11,2 млн грн, — пише Конкурент.
Аукціон відбудеться 23 червня. Роботи ж мають закінчити до 31 грудня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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