Де на Волині відключатимуть світло 9 червня. ПЕРЕЛІК АДРЕС

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 червня відключатимуть електроенергію у деяких населених пунктах, перепелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00ФАПс. Мар’я Воля, вул.: Нова, Ліснича1. 9.00-17.00ФОП Мадрімовс. Ниви Губинськівул. Зелена.вул.Польова.вул. Прилісна1 Л-1 від КТП-9809:30-16:30ФОП Стефанськийс.Н.Лішня вул.Ювілейна, Центральна.2. 10:00-17:00Школа,дитячий садок,с/р, ФАП. ФОП Левчук,ФОП Кужель с.Луковичі вул.Набережна, Селянська(частково).3. 10:00-17:00с.Луковичі вул.Учительська 1-24,СелянськаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00с.Словатичівул. Перемоги2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство" - конторасмт.Цуманьвул.Соснова,1-15вул.Жовтнева, 1-31вул.Сагайдачного, 1-13,3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00----- с. Дерновул. Першотравнева, буд . 14-66, 35-89вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,274 ПЛ 0,4 кВ від КТП-155 10:00-12:30с. Борохів – водонапірна башта с.Борохіввул.Гагаріна,5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-128 13:00-15:30с. Борохів – водонапірна башта, школа, клубФОП Ковальчук Т.В. - магазинс.Борохіввул. Перемогивул.Гагаріна,Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00с.ТвориничіВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-553 09:00-17:00 Школа с.Голишів,ФОП Васильковський М.Я.,c.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,c.Стрільців, Я.Галана1 КТП № 357 9:00-17:00 сПіща2 ПЛ 04кВКТП 317 9:00-17:00 сМасловець3 ПЛ 10кВ Л 58- 03 9:00-17:00 МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри" Моб звязок "ЛАЙФ" "КИЇВ СТАР". Любомльське лісництвоТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Філія "Любомльський автодор" Публічне акціонерне товариство"Концерн Галнафтогаз Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" Приватне підприємство "Фолсаж" Любомльський районний центр зайнятості населення Страхова компанія "Універсальна" Виробничо-комерційне підприємство"Олімп" ФОП Якимлюк Віталій Іванович ФОП Дячук Галина Антонівна ТОВ "АСТЕЛІТ" рампа Шацького ЛХЗ Державне під-во "Любомльське лісове господарство" Гром.орган.забуд. об"єднання"Верба" Волинська філія Концерну РРТ Філія Вол.обласн.газонап.пункт ПАТ"Волиньгаз" м.Любомль: "Волиньгаз" Шевченка частково, Островецька, Воїнів Інтернаціоналістів, пров.Луговий, вул Лугова, Дружби, Мохнюка , Героїв Крут частково, Кібенка, Промислова, Завальська, Піщана, Молодіжна, Загородня, .І.Котляревського , 1.Травня частково, Любомльська, Липинського (Ватутіна), Олени Пчілки(Ярини Смоляр) Княжна, Вишнівецька ,провВишнівецька, Стуса, Степанченка Вербна Коновальця,Ветеранівс.Вишнів.1. 10:00 - 17:00Школа, ФАП, Укрпошта, клубс. Невір, вул. Молодіжна1. 10:00-18:00с. Старий Чорторійськ - ТзОВ "УкрТАУЕР".1. 9:00-17:00м.Нововолинськвул. Матросова 2-18,1-13;Піонерська; пров. Поштовий.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.11 ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)1. 10:00 до 17:00Школа, магазин с. Підсинівка повністю1 ПЛ-0,4 кВКТП-56 10:00-16:30 Школа, ФГ «Аміла»-ППМ, ТРСТ-магазин, ФАП, АГРС, СКЗ, Клюська с/р -клуб с.Гаруша2 ПЛ-0,4 кВКТП-154 Л-2,3 10:00-16:30 СВК «Батьківщина», Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв