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21-річний волинянин за кермом авто збив велосипедиста та втік з місця аварії

21-річний волинянин за кермом авто збив велосипедиста та втік з місця аварії
В Ковелі поліція розшукала водія, котрий втік з місця ДТП.

В неділю водій Volkswagen Т-4 на перехресті вулиць Шевченка-Варшавська збив 32-річного велосипедиста, жителя Ковельського району, пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Водій автомобіля з місця пригоди втік.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали транспортний засіб. За кермом автівки перебував 21-річний житель селища Люблинець.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, аварія, велосипедист
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