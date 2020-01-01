21-річний волинянин за кермом авто збив велосипедиста та втік з місця аварії





В неділю водій Volkswagen Т-4 на перехресті вулиць Шевченка-Варшавська збив 32-річного велосипедиста, жителя Ковельського району, пише ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Водій автомобіля з місця пригоди втік.



Поліцейські оперативно розшукали та затримали транспортний засіб. За кермом автівки перебував 21-річний житель селища Люблинець.



За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.



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