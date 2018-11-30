У Луцьку чоловік хотів викинутися з вікна 5-го поверху. ВІДЕО





Подія трапилась 6 червня опівночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Так, жінка звернулась до поліції та повідомила, що її син вчиняє домашнє насильство. Прибувши на вулицю Конякіна, та, піднявшись до квартири, патрульні в одній із кімнат помітили чоловіка, який погрожував матері і намагався викинутися з вікна 5-го поверху.



Однак, завдяки миттєвій реакції капрал поліції затримав чоловіка. Далі 38-річного громадянина госпіталізували медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства.Подія трапилась 6 червня опівночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.Так, жінка звернулась до поліції та повідомила, що її син вчиняє домашнє насильство. Прибувши на вулицю Конякіна, та, піднявшись до квартири, патрульні в одній із кімнат помітили чоловіка, який погрожував матері і намагався викинутися з вікна 5-го поверху.Однак, завдяки миттєвій реакції капрал поліції затримав чоловіка. Далі 38-річного громадянина госпіталізували медики.

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