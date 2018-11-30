У Луцьку чоловік хотів викинутися з вікна 5-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 11:58
Луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства.
Подія трапилась 6 червня опівночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Так, жінка звернулась до поліції та повідомила, що її син вчиняє домашнє насильство. Прибувши на вулицю Конякіна, та, піднявшись до квартири, патрульні в одній із кімнат помітили чоловіка, який погрожував матері і намагався викинутися з вікна 5-го поверху.
Однак, завдяки миттєвій реакції капрал поліції затримав чоловіка. Далі 38-річного громадянина госпіталізували медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія трапилась 6 червня опівночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Так, жінка звернулась до поліції та повідомила, що її син вчиняє домашнє насильство. Прибувши на вулицю Конякіна, та, піднявшись до квартири, патрульні в одній із кімнат помітили чоловіка, який погрожував матері і намагався викинутися з вікна 5-го поверху.
Однак, завдяки миттєвій реакції капрал поліції затримав чоловіка. Далі 38-річного громадянина госпіталізували медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військова династія з Волині: батько, син, дочка та зять служать в Збройних силах України. ФОТО
Сьогодні, 12:33
У Луцьку чоловік хотів викинутися з вікна 5-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 11:58
На обслуговування луцьких фонтанів витратять мільйон гривень
Сьогодні, 11:48
У Луцьку продадуть приміщення у старовинній хаті
Сьогодні, 11:35