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У Луцьку чоловік хотів викинутися з вікна 5-го поверху. ВІДЕО

У Луцьку чоловік хотів викинутися з вікна 5-го поверху. ВІДЕО
Луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства.

Подія трапилась 6 червня опівночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Так, жінка звернулась до поліції та повідомила, що її син вчиняє домашнє насильство. Прибувши на вулицю Конякіна, та, піднявшись до квартири, патрульні в одній із кімнат помітили чоловіка, який погрожував матері і намагався викинутися з вікна 5-го поверху.

Однак, завдяки миттєвій реакції капрал поліції затримав чоловіка. Далі 38-річного громадянина госпіталізували медики.


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Теги: Луцьк, самогубство, чоловік
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