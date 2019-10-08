вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка проникла в будинок і вкрала килими та покривало, аби продати «здобич» за пляшку

Волинянка проникла в будинок і вкрала килими та покривало, аби продати «здобич» за пляшку
12 квітня о 2 години ночі п’яна жінка проникла в житловий будинок і вкрала килим, доріжку та покривало. Загальна сума викраденого становила 716,66 грн.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонний суд Волинської області від 1 червня, – пише Конкурент.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена розповіла, що проникла в помешкання на прохання знайомого. Килими продала за 50 гривень аби той згодом купив алкоголь.

У результаті суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка), призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

А на підставі ст.75, ст. 76 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь, килими, алкоголь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині обмежили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК СТОЯНОК
Сьогодні, 16:10
Мешканці волинського міста на один день залишаться без води
Сьогодні, 16:07
Волинянка проникла в будинок і вкрала килими та покривало, аби продати «здобич» за пляшку
Сьогодні, 15:55
З подарунками і квітами: з перинатального центру виписали лучанку, яка народила трійню. ФОТО
Сьогодні, 15:48
У місті та районі Волині – 27 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням
20 березень, 20:40
За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки
18 лютий, 09:45
За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки
08 жовтень, 2019, 18:13
Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини
07 жовтень, 2019, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
Сьогодні, 05:04
 1
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
Сьогодні, 16:53
 0
Луцьк у травні втратив 40 мільйонів гривень через карантин
Сьогодні, 16:38
 0
У Луцьку мешканці трьох вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 16:30
 0
Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8