Волинянка проникла в будинок і вкрала килими та покривало, аби продати «здобич» за пляшку





Про це йдеться у



Допитана в судовому засіданні обвинувачена розповіла, що проникла в помешкання на прохання знайомого. Килими продала за 50 гривень аби той згодом купив алкоголь.



У результаті суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка), призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.



А на підставі ст.75, ст. 76 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 квітня о 2 години ночі п’яна жінка проникла в житловий будинок і вкрала килим, доріжку та покривало. Загальна сума викраденого становила 716,66 грн.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонний суд Волинської області від 1 червня, – пише Конкурент Допитана в судовому засіданні обвинувачена розповіла, що проникла в помешкання на прохання знайомого. Килими продала за 50 гривень аби той згодом купив алкоголь.У результаті суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка), призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.А на підставі ст.75, ст. 76 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

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