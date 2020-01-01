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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцьк просить закрити для транспорту райони, де погіршилася ситуація з COVID-19

Луцьк просить закрити для транспорту райони, де погіршилася ситуація з COVID-19
Луцьк звернувся до комісії ТЕБ та НС при Волинській ОДА щодо тимчасового призупинення транспортного сполучення з районами та населеними пунктами, де ситуація зі зростанням кількості хворих на коронавірус є критичною.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

За його словами, останніми днями багато лучан звертаються з приводу того, чи буде працювати транспорт та дитячі садочки в місті.

"Повідомляємо, що ситуація в Луцьку не є критичною (за минулу добу 6 нових випадків), а тому ми не маємо наміру припиняти роботу транспорту та дитячих садочків, адже для запуску економіки міста та створення умов для повноцінної зайнятості лучан це є критично важливо", - зауважив Поліщук.

Утім, Волинська область за минулу добу встановила антирекорд щодо кількості нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільші вогнища - Володимир-Волинський район (43), м. Ковель (20), Камінь-Каширський район (15).

У зв‘язку з цим у Луцьку звернулися до комісії ТЕБ та НС при Волинській ОДА щодо тимчасового призупинення транспортного сполучення з районами та населеними пунктами, де ситуація з зростанням кількості хворих на коронавірус є критичною, щоб не допустити масового розповсюдження коронавірусу на території усієї області та серйозного загострення ситуації.

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Теги: коронавірус, транспорт, дитсадки, Луцьк
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