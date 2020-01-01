Луцьк просить закрити для транспорту райони, де погіршилася ситуація з COVID-19





Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



За його словами, останніми днями багато лучан звертаються з приводу того, чи буде працювати транспорт та дитячі садочки в місті.



"Повідомляємо, що ситуація в Луцьку не є критичною (за минулу добу 6 нових випадків), а тому ми не маємо наміру припиняти роботу транспорту та дитячих садочків, адже для запуску економіки міста та створення умов для повноцінної зайнятості лучан це є критично важливо", - зауважив Поліщук.



Утім,



У зв‘язку з цим у Луцьку звернулися до комісії ТЕБ та НС при Волинській ОДА щодо тимчасового призупинення транспортного сполучення з районами та населеними пунктами, де ситуація з зростанням кількості хворих на коронавірус є критичною, щоб не допустити масового розповсюдження коронавірусу на території усієї області та серйозного загострення ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк звернувся до комісії ТЕБ та НС при Волинській ОДА щодо тимчасового призупинення транспортного сполучення з районами та населеними пунктами, де ситуація зі зростанням кількості хворих на коронавірус є критичною.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мераЗа його словами, останніми днями багато лучан звертаються з приводу того, чи буде працювати транспорт та дитячі садочки в місті."Повідомляємо, що ситуація в Луцьку не є критичною (за минулу добу 6 нових випадків), а тому ми не маємо наміру припиняти роботу транспорту та дитячих садочків, адже для запуску економіки міста та створення умов для повноцінної зайнятості лучан це є критично важливо", - зауважив Поліщук.Утім, Волинська область за минулу добу встановила антирекорд щодо кількості нових випадків захворювання на коронавірус . Найбільші вогнища - Володимир-Волинський район (43), м. Ковель (20), Камінь-Каширський район (15).У зв‘язку з цим у Луцьку звернулися до комісії ТЕБ та НС при Волинській ОДА щодо тимчасового призупинення транспортного сполучення з районами та населеними пунктами, де ситуація з зростанням кількості хворих на коронавірус є критичною, щоб не допустити масового розповсюдження коронавірусу на території усієї області та серйозного загострення ситуації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію