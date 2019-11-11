В Одесі обвалився 4-поверховий житловий будинок. ФОТО





Надзвичайна подія сталася 10 червня близько 03:09 ночі, - пише



Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку.



За даними рятувальників, у будівлі на вулиці Ясній, 10 є десять квартир. "Зареєстровано 37 осіб, проживало 24 особи", - уточнили в ДСНС.



Люди вибігали на вулицю, хто в чому був



"В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу", - пояснили в ДСНС, додавши, що залучили до роботи 33 працівників та чотири одиниці техніки.



Люди розповідають, раптом почули, що будинок тріщить, тож почали вибігати на вулицю, хто в чому був. Один з чоловіків зазнав травм. Його забрали до лікарні.



Відомо, що в будинку пошкоджено п'ять квартир, в яких мешкало 10 людей. Крім того, під руїнами опинилися кілька автомобілів, які були припарковані поруч.



Усувають витік газу



Як повідомляє кореспондент ТСН Олена Черняєва з місця події, біля обваленого будинку готуються розбирати завали, зараз у неушкоджену частину будинку пускають по кілька людей, аби вони змогли зібрати речі та документи.



"Ніч мешканці будинку провели біля обвалу, куди вони підуть далі поки невідомо. Завали лише готуються розбирати, туди пішла важка техніка. Будинок мають оглянути фахівці та сказали чи є загроза обвалення іншої частини споруди", - повідомила вона.



Журналістці розповіли місцеві, що вони скаржились на те, що є тріщини у будинку, якому понад сто років, але жодної реакції не було і офіційно будинок аварійним не був.



"Люди розповідають, близько 3 ночі раптом почули, що будинок тріщить, вони почали вибігати хто у чому був і один чоловік зазнав травми, він у лікарні, у нього травмована нога. Було евакуйовано 25 осіб, відомо, що у будинку пошкоджено 5 квартир і газова труба. Нині тут працюють не лише рятувальники, а й газівники. Вони усувають виток газу", - додала Черняєва.



Що відомо про будинок



Будинок на вулиці Ясній 10 було споруджено у 1912 році за проектом архітектора Адольфа Мінкуса. Будівля є пам'яткою архітектури. У 2005-2008 роках поруч звели висотний житловий комплекс "Марсель".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі на вулиці Ясній обвалився житловий будинок.Надзвичайна подія сталася 10 червня близько 03:09 ночі, - пише ТСН Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку.За даними рятувальників, у будівлі на вулиці Ясній, 10 є десять квартир. "Зареєстровано 37 осіб, проживало 24 особи", - уточнили в ДСНС."В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу", - пояснили в ДСНС, додавши, що залучили до роботи 33 працівників та чотири одиниці техніки.Люди розповідають, раптом почули, що будинок тріщить, тож почали вибігати на вулицю, хто в чому був. Один з чоловіків зазнав травм. Його забрали до лікарні.Відомо, що в будинку пошкоджено п'ять квартир, в яких мешкало 10 людей. Крім того, під руїнами опинилися кілька автомобілів, які були припарковані поруч.Як повідомляє кореспондент ТСН Олена Черняєва з місця події, біля обваленого будинку готуються розбирати завали, зараз у неушкоджену частину будинку пускають по кілька людей, аби вони змогли зібрати речі та документи."Ніч мешканці будинку провели біля обвалу, куди вони підуть далі поки невідомо. Завали лише готуються розбирати, туди пішла важка техніка. Будинок мають оглянути фахівці та сказали чи є загроза обвалення іншої частини споруди", - повідомила вона.Журналістці розповіли місцеві, що вони скаржились на те, що є тріщини у будинку, якому понад сто років, але жодної реакції не було і офіційно будинок аварійним не був."Люди розповідають, близько 3 ночі раптом почули, що будинок тріщить, вони почали вибігати хто у чому був і один чоловік зазнав травми, він у лікарні, у нього травмована нога. Було евакуйовано 25 осіб, відомо, що у будинку пошкоджено 5 квартир і газова труба. Нині тут працюють не лише рятувальники, а й газівники. Вони усувають виток газу", - додала Черняєва.Будинок на вулиці Ясній 10 було споруджено у 1912 році за проектом архітектора Адольфа Мінкуса. Будівля є пам'яткою архітектури. У 2005-2008 роках поруч звели висотний житловий комплекс "Марсель".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію