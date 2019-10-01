Кіноактори, які мешкали на Волині в 1920-х роках. СПИСОК





Відомо, що у 1921-1939 році територія Волині, зокрема, місто Луцьк були в складі Волинського воєводства Другої Речі Посполитої, - пишуть



Колись не було соціальних мереж, інтернету, тому такі друковані довідники, хоч і без фото, але з адресами кіноакторів, були корисними для тогочасних режисерів, які шукали собі акторів для фільмів.



Варто сказати, що в міжвоєнний період відбувався справжній підйом кінематографа у світі. Активно будувались кінотеатри. В тогочасній Польщі за досить короткий час була створена ціла мережа кінотеатрів. Відомо, що станом на 1921 рік їх було біля чотирьох сотень. Проте за десять років їх кількість подвоїлась і стало 800.



В міжвоєнний період було знято такі тогочасні кіно хіти як «Могила невідомого солдата» (1927) за повістю Анджея Струга, «Пан Тадеуш» (1928) за Адамом Міцкевичем, «Земля обітована» (1927) за повістю Владислава Реймонта.



В 1930 році було знято перший польський звуковий фільм «Мораль пані Дульської» за однойменною п'єсою волинянки Габріелі Запольської 1906 року.



До цього часу популярними є такі фільми міжвоєнного часу як мелодрама «Знахар» (1937) ковельчанина Міхала Вашинського, «Ординат Міхоровський» (1937) Генріка Сзаро, «Прокажена» (1936), костюмовані історичні драми «Пан Твардовський» (1936) Генріка Сзаро, «Вірна річка» (1936 ) Леонарда Бучковського, «Барбара Радзивілл» (1936).



Окрім польської мови, у міжвоєнний період активно знімались фільми на їдиш, за кількістю яких Польща тоді перебувала на одному з перших місць, картини «Диббук» (1937 рік) або «Ідл міт фідл» (1936 рік) лишаються популярними і донині. Варто сказати, що фільм «Диббук» знімав також волинянин Міхал Вашинський.



Нижче подаємо перелік волинських кіноакторів, разом із адресами їх проживання, або роботи, як це було вказано в довіднику кіноакторів, станом на 1928 рік. Адреси вулиць вказані старі. Можливо, хтось із наших читачів впізнає імена своїх родичів. В переліку є кіноактори з Луцька, Ковеля, Рівного, Володимира-Волинського.



Місто Луцьк



1. Цецерська Віра (вул. Словацького, 8).

2. Домбровський Михайло (вул. Королеви Ядвіги, 25).

3. Гендлєр Беньціон (вул. Королеви Ядвіги, 8).

4. Кравчук Валентин (вул. Понятовського, 4).

5. Кучковський Владислав (вул. 3 Травня, 7).

6. Ліберман Якоб, співак.

7. Полікарпов Мечислав (вул. Ягеллонська, 45).

8. Мольднано Зенон (чоловіча бурса).

9. Сятецький Ян (Яровиця).



Місто Володимир-Волинський



1. Борово Іван (передмістя Коморувка, 9).

2. Данилевич Станіслав (вул. Конституції, 17 березня, 58).

3. Лаурова Отилія (вул. Городельська, 46).

4. Михальський Станіслав (вул. Гноєвська, 117).

5. Мориц Фелікс (вул. Конституції, 17 березня, 52).

6. Шостакевич Вацлав (вул. Уланська, 16).

7. Свідерський Раймунд (скринька поштова № 91).



Місто Ковель



1. Алєксєєв Миколай (вул. Колодницька, 63).

2. Чекаський Адам (вул. Садова, 4).

3. Маркевич Тадеуш (вул. Міцкевича, 14).

4. Сахарчук Василь (вул. Королеви Бони, 14).

5. Станкевич Едвард (перукарня біля залізниці).



Місто Рівне



1. Банько Адеуш (Клуб Польський).

2. Бардачук Миколай (вул. Золота, 29).

3. Бартосяк Станіслав (вул. Уланська, 3).

4. Берлінський Владислав (вул. Залізнична, 25).

5. Болєста Едвард (вул. Залізнична, 70).

6. Боукувна Хелена.

7. Борушек Леон.

8. Цєха Олександра.

9. Домбровський Едвард (Шпанів).

10. Дейч Якоб (вул. Легіонів, 60).

11. Дінер Міша (вул. Міцкевича, 57).

12. Дорн Леокадія.

13. Френкель Єфім.

14. Фукс Вольф (вул. Хмільна, 34).

15. Іцексон Мордко (вул. Ягеллонська, 29).

16. Озерський Петро (вул. Мидральна, 26).

17. Качуга Юзеф (вул. Подольська, 39).

18. Каптуне Хенрик (вул. Понятовського, 154).

19. Козан Петро (вул. 3 Травня, 48).

20. Лянфграбен Арон (вул. Понятовського, 162).

21. Лукомська Анна (вул. Уланська, 35).

22. Микитюк Петро (вул. 3 Травня, 55).

23. Мровінський Владислав.

24. Островська Яніна (вул. Литовська, 9).

25. П’ясецький Юзеф (вул. 3 Травня, 38).

26. Рафал Едвард (вул. Уланська, 15).

27. Щавінська Яніна (вул. Легіонів, 42).

28. Шторц Тадеуш.

29. Табакірка Борис (вул. Шкільна, 37).

30. Трус Ян.

31. Трушинський Борис (вул. 3 Травня, 118).

32. Вішневський Юзеф (вул. Тиха, 13а).



Село Чаруків



1.Домбровський Ян.

2.Краков’як Леонард (вул. Шкільна, 5).



Місто Дубно



1.Дацюк Каленик (державна гімназія).



Місто Кременець



1.Брудзієвська Галина (вул. Широка, 32).

2.Костжевський Станіслав.

3.Осовський Миколай.

4.Сагатів Василій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдалось розшукати цікаву інформацію про кіноакторів, які мешкали на Волині в 1920-х роках. Ці дані знаходились в довіднику за 1928 рік, який був виданий у місті Варшаві.Відомо, що у 1921-1939 році територія Волині, зокрема, місто Луцьк були в складі Волинського воєводства Другої Речі Посполитої, - пишуть «Хроніки Любарта». Колись не було соціальних мереж, інтернету, тому такі друковані довідники, хоч і без фото, але з адресами кіноакторів, були корисними для тогочасних режисерів, які шукали собі акторів для фільмів.Варто сказати, що в міжвоєнний період відбувався справжній підйом кінематографа у світі. Активно будувались кінотеатри. В тогочасній Польщі за досить короткий час була створена ціла мережа кінотеатрів. Відомо, що станом на 1921 рік їх було біля чотирьох сотень. Проте за десять років їх кількість подвоїлась і стало 800.В міжвоєнний період було знято такі тогочасні кіно хіти як «Могила невідомого солдата» (1927) за повістю Анджея Струга, «Пан Тадеуш» (1928) за Адамом Міцкевичем, «Земля обітована» (1927) за повістю Владислава Реймонта.В 1930 році було знято перший польський звуковий фільм «Мораль пані Дульської» за однойменною п'єсою волинянки Габріелі Запольської 1906 року.До цього часу популярними є такі фільми міжвоєнного часу як мелодрама «Знахар» (1937) ковельчанина Міхала Вашинського, «Ординат Міхоровський» (1937) Генріка Сзаро, «Прокажена» (1936), костюмовані історичні драми «Пан Твардовський» (1936) Генріка Сзаро, «Вірна річка» (1936 ) Леонарда Бучковського, «Барбара Радзивілл» (1936).Окрім польської мови, у міжвоєнний період активно знімались фільми на їдиш, за кількістю яких Польща тоді перебувала на одному з перших місць, картини «Диббук» (1937 рік) або «Ідл міт фідл» (1936 рік) лишаються популярними і донині. Варто сказати, що фільм «Диббук» знімав також волинянин Міхал Вашинський.Нижче подаємо перелік волинських кіноакторів, разом із адресами їх проживання, або роботи, як це було вказано в довіднику кіноакторів, станом на 1928 рік. Адреси вулиць вказані старі. Можливо, хтось із наших читачів впізнає імена своїх родичів. В переліку є кіноактори з Луцька, Ковеля, Рівного, Володимира-Волинського.1. Цецерська Віра (вул. Словацького, 8).2. Домбровський Михайло (вул. Королеви Ядвіги, 25).3. Гендлєр Беньціон (вул. Королеви Ядвіги, 8).4. Кравчук Валентин (вул. Понятовського, 4).5. Кучковський Владислав (вул. 3 Травня, 7).6. Ліберман Якоб, співак.7. Полікарпов Мечислав (вул. Ягеллонська, 45).8. Мольднано Зенон (чоловіча бурса).9. Сятецький Ян (Яровиця).1. Борово Іван (передмістя Коморувка, 9).2. Данилевич Станіслав (вул. Конституції, 17 березня, 58).3. Лаурова Отилія (вул. Городельська, 46).4. Михальський Станіслав (вул. Гноєвська, 117).5. Мориц Фелікс (вул. Конституції, 17 березня, 52).6. Шостакевич Вацлав (вул. Уланська, 16).7. Свідерський Раймунд (скринька поштова № 91).1. Алєксєєв Миколай (вул. Колодницька, 63).2. Чекаський Адам (вул. Садова, 4).3. Маркевич Тадеуш (вул. Міцкевича, 14).4. Сахарчук Василь (вул. Королеви Бони, 14).5. Станкевич Едвард (перукарня біля залізниці).1. Банько Адеуш (Клуб Польський).2. Бардачук Миколай (вул. Золота, 29).3. Бартосяк Станіслав (вул. Уланська, 3).4. Берлінський Владислав (вул. Залізнична, 25).5. Болєста Едвард (вул. Залізнична, 70).6. Боукувна Хелена.7. Борушек Леон.8. Цєха Олександра.9. Домбровський Едвард (Шпанів).10. Дейч Якоб (вул. Легіонів, 60).11. Дінер Міша (вул. Міцкевича, 57).12. Дорн Леокадія.13. Френкель Єфім.14. Фукс Вольф (вул. Хмільна, 34).15. Іцексон Мордко (вул. Ягеллонська, 29).16. Озерський Петро (вул. Мидральна, 26).17. Качуга Юзеф (вул. Подольська, 39).18. Каптуне Хенрик (вул. Понятовського, 154).19. Козан Петро (вул. 3 Травня, 48).20. Лянфграбен Арон (вул. Понятовського, 162).21. Лукомська Анна (вул. Уланська, 35).22. Микитюк Петро (вул. 3 Травня, 55).23. Мровінський Владислав.24. Островська Яніна (вул. Литовська, 9).25. П’ясецький Юзеф (вул. 3 Травня, 38).26. Рафал Едвард (вул. Уланська, 15).27. Щавінська Яніна (вул. Легіонів, 42).28. Шторц Тадеуш.29. Табакірка Борис (вул. Шкільна, 37).30. Трус Ян.31. Трушинський Борис (вул. 3 Травня, 118).32. Вішневський Юзеф (вул. Тиха, 13а).1.Домбровський Ян.2.Краков’як Леонард (вул. Шкільна, 5).1.Дацюк Каленик (державна гімназія).1.Брудзієвська Галина (вул. Широка, 32).2.Костжевський Станіслав.3.Осовський Миколай.4.Сагатів Василій.

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