В Україні підвищили пенсії для сімей Героїв Небесної Сотні





Про це пише



Відповідне рішення було ухвалене без обговорення. Як повідомляється в пояснювальній записці до документа, проектом акта пропонується збільшити максимальний розмір пенсії, в рамках якого встановлюються такі доплати, з 10 тис. грн до максимального розміру пенсії, передбаченої законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також не враховувати дохід таких осіб при визначенні розміру доплати.



При цьому наголошується, що реалізація даного акта потребуватиме додаткових витрат з держбюджету в сумі 1,66 мільйона гривень щорічно.



Як відомо, з 1 січня 2020 року розмір максимальної пенсії в Україні становить 16 тисяч 380 гривень. З 1 липня він зросте до 17 тисяч 120 гривень і з 1 грудня - до 17 тисяч 690 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив підвищення розміру доплат до пенсій у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сімей осіб, які загинули в результаті масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.Про це пише УНІАН. Відповідне рішення було ухвалене без обговорення. Як повідомляється в пояснювальній записці до документа, проектом акта пропонується збільшити максимальний розмір пенсії, в рамках якого встановлюються такі доплати, з 10 тис. грн до максимального розміру пенсії, передбаченої законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також не враховувати дохід таких осіб при визначенні розміру доплати.При цьому наголошується, що реалізація даного акта потребуватиме додаткових витрат з держбюджету в сумі 1,66 мільйона гривень щорічно.Як відомо, з 1 січня 2020 року розмір максимальної пенсії в Україні становить 16 тисяч 380 гривень. З 1 липня він зросте до 17 тисяч 120 гривень і з 1 грудня - до 17 тисяч 690 гривень.

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