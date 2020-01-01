вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через блискавку у селі на Волині загорівся будинок

Через блискавку у селі на Волині загорівся будинок
У селі Пульмо Шацького району внаслідок влучання розряду блискавки загорілося перекриття цегляного житлового будинку.

Пожежа трапилась 10 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що о 17:05 до місця події прибули співробітники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька Управління ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони села Пульмо та Шацького національного природного парку. Пожежу локалізували о 17:27, а ліквідували – о 17:50. Внаслідок загорання пошкодилось 25 м2 перекриття.

Загалом за минулу добу на території області рятувальники ліквідували 5 пожеж – у Старовижівському, Камінь-Каширському, Шацькому районах, а також у місті Луцьку та Луцькому районі.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будинок, блискавка, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Сьогодні, 10:10
Через блискавку у селі на Волині загорівся будинок
Сьогодні, 10:09
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 червня
Сьогодні, 09:59
Через грози і шквали у трьох районах на Волині не було світла
Сьогодні, 09:58
Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
У селі на Волині через куріння господаря горів будинок У селі на Волині через куріння господаря горів будинок
25 травень, 10:00
У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО
25 квітень, 22:45
У селі на Волині вогонь вщент знищив будинок багатодітної сім'ї У селі на Волині вогонь вщент знищив будинок багатодітної сім'ї
24 квітень, 10:48
У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО.ОНОВЛЕНО У місті на Волині через електроплиту сталась пожежа у будинку. ФОТО.ОНОВЛЕНО
04 березень, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Сьогодні, 10:10
 0
Через блискавку у селі на Волині загорівся будинок
Сьогодні, 10:09
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 червня
Сьогодні, 09:59
 0
Через грози і шквали у трьох районах на Волині не було світла
Сьогодні, 09:58
 0
Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8