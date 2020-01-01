Через блискавку у селі на Волині загорівся будинок





Пожежа трапилась 10 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що о 17:05 до місця події прибули співробітники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька Управління ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони села Пульмо та Шацького національного природного парку. Пожежу локалізували о 17:27, а ліквідували – о 17:50. Внаслідок загорання пошкодилось 25 м2 перекриття.



Загалом за минулу добу на території області рятувальники ліквідували 5 пожеж – у Старовижівському, Камінь-Каширському, Шацькому районах, а також у місті Луцьку та Луцькому районі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пульмо Шацького району внаслідок влучання розряду блискавки загорілося перекриття цегляного житлового будинку.Пожежа трапилась 10 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.Зазначається, що о 17:05 до місця події прибули співробітники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька Управління ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевої пожежної охорони села Пульмо та Шацького національного природного парку. Пожежу локалізували о 17:27, а ліквідували – о 17:50. Внаслідок загорання пошкодилось 25 м2 перекриття.Загалом за минулу добу на території області рятувальники ліквідували 5 пожеж – у Старовижівському, Камінь-Каширському, Шацькому районах, а також у місті Луцьку та Луцькому районі.

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