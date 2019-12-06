Волинського волонтера нагородили медаллю. ФОТО

Олег Кіндер вручив подяку командира військової частини А0666 та медаль 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, в якій проходять службу ковельчани, Юрію Семенюку — члену виконкому, директору ТОВ “Юкон-Продтрейд”.



При цьому Олег Олексійович зазначив, що підприємець постійно веде благодійну й волонтерську діяльність, яку не афішує, безкорисливо робить хороші справи. Інформують на сайті



На ім’я міського голови надійшов також лист, в якому й розповідається, що Юрій Володимирович — один з тих, хто підтримує військових, які попросили при нагоді передати йому нагороду.



Зокрема, у подяці йдеться: “Командування та особовий склад військової частини А0666 висловлює Вам слова щирої вдячності за активну життєву позицію, патріотизм, турботу та безкорисну допомогу військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які виконують бойові завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.



Маємо надію на те, що та підтримка, яку ви надаєте нашим солдатам не тільки матеріально, а ще й морально зміцнить дух та сили воїнів та пришвидшить нашу спільну перемогу.



Командир військової частини А0666, полковник М.Марченко”.





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