Волинського волонтера нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 01:24
Ковельський міський голова Олег Кіндер вручив подяку командира військової частини А0666 та медаль 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, в якій проходять службу ковельчани, Юрію Семенюку — члену виконкому, директору ТОВ “Юкон-Продтрейд”.
При цьому Олег Олексійович зазначив, що підприємець постійно веде благодійну й волонтерську діяльність, яку не афішує, безкорисливо робить хороші справи. Інформують на сайті Ковельської міської ради.
На ім’я міського голови надійшов також лист, в якому й розповідається, що Юрій Володимирович — один з тих, хто підтримує військових, які попросили при нагоді передати йому нагороду.
Зокрема, у подяці йдеться: “Командування та особовий склад військової частини А0666 висловлює Вам слова щирої вдячності за активну життєву позицію, патріотизм, турботу та безкорисну допомогу військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які виконують бойові завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Маємо надію на те, що та підтримка, яку ви надаєте нашим солдатам не тільки матеріально, а ще й морально зміцнить дух та сили воїнів та пришвидшить нашу спільну перемогу.
Командир військової частини А0666, полковник М.Марченко”.
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При цьому Олег Олексійович зазначив, що підприємець постійно веде благодійну й волонтерську діяльність, яку не афішує, безкорисливо робить хороші справи. Інформують на сайті Ковельської міської ради.
На ім’я міського голови надійшов також лист, в якому й розповідається, що Юрій Володимирович — один з тих, хто підтримує військових, які попросили при нагоді передати йому нагороду.
Зокрема, у подяці йдеться: “Командування та особовий склад військової частини А0666 висловлює Вам слова щирої вдячності за активну життєву позицію, патріотизм, турботу та безкорисну допомогу військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які виконують бойові завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Маємо надію на те, що та підтримка, яку ви надаєте нашим солдатам не тільки матеріально, а ще й морально зміцнить дух та сили воїнів та пришвидшить нашу спільну перемогу.
Командир військової частини А0666, полковник М.Марченко”.
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