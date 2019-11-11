Виявили джерело смороду, що накривав райони Луцька





Так, внаслідок неналежного утримання території та самого приміщення, всі фекальні відходи і стоки з усього будинку стікали в підвал, звідки їх викачували просто на територію будівельного майданчика, що розміщений у віддаленому і закритому від більшості людей місці, - інформує пресслужба Луцькради.



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За словами мешканців, гуртожиток розміщений у так званому військовому містечку, що належить квартирно-експлуатаційному відділу міста Володимир-Волинський. Нараз там будуються додаткові житлові площі, однак застарілі приміщення утримуються в неналежному стані, каналізаційні мережі не прочищаються, а доступ до них мають лише власники.



Мешканці проблемного гуртожитку давно хотіли приватизувати його і навести там лад, однак роками вони не можуть зробити цього, будучи обмеженими в своїх можливостях.



Всі каналізаційні відходи стікали прямо в підвал їхнього будинку. Потім стоки щоденно викачуються у рови на будівельних майданчиках. Це і пояснює різкість і хвилеподібність смороду, що під час спеки утворював хмари, які накривали різні райони Луцька, залежно від руху повітря.



Наадаємо, що



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причина смороду, що хвилями накривав різні райони Луцька, виявилась на території військового гуртожитку в Привокзальному районі.Так, внаслідок неналежного утримання території та самого приміщення, всі фекальні відходи і стоки з усього будинку стікали в підвал, звідки їх викачували просто на територію будівельного майданчика, що розміщений у віддаленому і закритому від більшості людей місці, - інформує пресслужба Луцькради.За словами мешканців, гуртожиток розміщений у так званому військовому містечку, що належить квартирно-експлуатаційному відділу міста Володимир-Волинський. Нараз там будуються додаткові житлові площі, однак застарілі приміщення утримуються в неналежному стані, каналізаційні мережі не прочищаються, а доступ до них мають лише власники.Мешканці проблемного гуртожитку давно хотіли приватизувати його і навести там лад, однак роками вони не можуть зробити цього, будучи обмеженими в своїх можливостях.Всі каналізаційні відходи стікали прямо в підвал їхнього будинку. Потім стоки щоденно викачуються у рови на будівельних майданчиках. Це і пояснює різкість і хвилеподібність смороду, що під час спеки утворював хмари, які накривали різні райони Луцька, залежно від руху повітря.Наадаємо, що проблема смороду у Луцьку уже триває не один рік поспіль.

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