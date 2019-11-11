Виявили джерело смороду, що накривав райони Луцька
Сьогодні, 11:32
Причина смороду, що хвилями накривав різні райони Луцька, виявилась на території військового гуртожитку в Привокзальному районі.
Так, внаслідок неналежного утримання території та самого приміщення, всі фекальні відходи і стоки з усього будинку стікали в підвал, звідки їх викачували просто на територію будівельного майданчика, що розміщений у віддаленому і закритому від більшості людей місці, - інформує пресслужба Луцькради.
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За словами мешканців, гуртожиток розміщений у так званому військовому містечку, що належить квартирно-експлуатаційному відділу міста Володимир-Волинський. Нараз там будуються додаткові житлові площі, однак застарілі приміщення утримуються в неналежному стані, каналізаційні мережі не прочищаються, а доступ до них мають лише власники.
Мешканці проблемного гуртожитку давно хотіли приватизувати його і навести там лад, однак роками вони не можуть зробити цього, будучи обмеженими в своїх можливостях.
Всі каналізаційні відходи стікали прямо в підвал їхнього будинку. Потім стоки щоденно викачуються у рови на будівельних майданчиках. Це і пояснює різкість і хвилеподібність смороду, що під час спеки утворював хмари, які накривали різні райони Луцька, залежно від руху повітря.
Наадаємо, що проблема смороду у Луцьку уже триває не один рік поспіль.
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Так, внаслідок неналежного утримання території та самого приміщення, всі фекальні відходи і стоки з усього будинку стікали в підвал, звідки їх викачували просто на територію будівельного майданчика, що розміщений у віддаленому і закритому від більшості людей місці, - інформує пресслужба Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку знову смердить, – соцмережі
За словами мешканців, гуртожиток розміщений у так званому військовому містечку, що належить квартирно-експлуатаційному відділу міста Володимир-Волинський. Нараз там будуються додаткові житлові площі, однак застарілі приміщення утримуються в неналежному стані, каналізаційні мережі не прочищаються, а доступ до них мають лише власники.
Мешканці проблемного гуртожитку давно хотіли приватизувати його і навести там лад, однак роками вони не можуть зробити цього, будучи обмеженими в своїх можливостях.
Всі каналізаційні відходи стікали прямо в підвал їхнього будинку. Потім стоки щоденно викачуються у рови на будівельних майданчиках. Це і пояснює різкість і хвилеподібність смороду, що під час спеки утворював хмари, які накривали різні райони Луцька, залежно від руху повітря.
Наадаємо, що проблема смороду у Луцьку уже триває не один рік поспіль.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Прокуратура відкрила «кримінал» щодо смороду у Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
аж на гпз і львівську затягувало? і на сороковий? кому ви брешете? кого прикрити хочете? хто це виявив?
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