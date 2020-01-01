Одужав поліцейський з Волині, що хворів на коронавірус
Сьогодні, 16:05
Одужав працівник Рожищенського відділення поліції, у якого виявили коронавірус.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області мало місце інфікування коронавірусною інфекцією працівника відділу поліції у Рожищі.
За останніми даними, є негативний результат ПЛР-тестування.
«Фактично завершений етап одужання та самоізоляції», - повідомила Янко.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області мало місце інфікування коронавірусною інфекцією працівника відділу поліції у Рожищі.
За останніми даними, є негативний результат ПЛР-тестування.
«Фактично завершений етап одужання та самоізоляції», - повідомила Янко.
Головне фото - ілюстративне.
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