Одужав поліцейський з Волині, що хворів на коронавірус





Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.



Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області мало місце інфікування коронавірусною інфекцією працівника відділу поліції у Рожищі.



За останніми даними, є негативний результат ПЛР-тестування.



«Фактично завершений етап одужання та самоізоляції», - повідомила Янко.



Головне фото - ілюстративне.

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