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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одужав поліцейський з Волині, що хворів на коронавірус

Одужав поліцейський з Волині, що хворів на коронавірус
Одужав працівник Рожищенського відділення поліції, у якого виявили коронавірус.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області мало місце інфікування коронавірусною інфекцією працівника відділу поліції у Рожищі.

За останніми даними, є негативний результат ПЛР-тестування.

«Фактично завершений етап одужання та самоізоляції», - повідомила Янко.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: коронавірус, поліцейський, одуження
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