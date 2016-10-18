Волинські патрульні здали кров для луцьких лікарень





Про це інформують у



"Поліцейській, як ніхто розуміють, наскільки важливо, щоб у лікарні були достатні запаси крові, щоб вчасно надати допомогу людині, якій вона потрібна.



Закликаємо небайдужих долучатися до донорства, адже ви можете врятувати комусь життя", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проведення комплексу профілактичних заходів щодо зниження рівня аварійності та з нагоди Всесвітнього дня донора крові, 12 червня волинські патрульні вкотре долучилися до здачі донорської крові.Про це інформують у патрульній поліції Волинської області "Поліцейській, як ніхто розуміють, наскільки важливо, щоб у лікарні були достатні запаси крові, щоб вчасно надати допомогу людині, якій вона потрібна.Закликаємо небайдужих долучатися до донорства, адже ви можете врятувати комусь життя", - йдеться в дописі.

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