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Волинські патрульні здали кров для луцьких лікарень

Волинські патрульні здали кров для луцьких лікарень
У рамках проведення комплексу профілактичних заходів щодо зниження рівня аварійності та з нагоди Всесвітнього дня донора крові, 12 червня волинські патрульні вкотре долучилися до здачі донорської крові.

Про це інформують у патрульній поліції Волинської області.

"Поліцейській, як ніхто розуміють, наскільки важливо, щоб у лікарні були достатні запаси крові, щоб вчасно надати допомогу людині, якій вона потрібна.

Закликаємо небайдужих долучатися до донорства, адже ви можете врятувати комусь життя", - йдеться в дописі.

Волинські патрульні здали кров для луцьких лікарень
Волинські патрульні здали кров для луцьких лікарень

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Теги: поліція, кров, донор
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