Пробив череп, зламав руку і ребра: у Луцьку чоловік під дією наркотиків напав на трьох людей





Інциденти трапилися зранку 14 червня у дворі будинків №8, 8а, 10 бульвару Дружби народів та №11, 12 вулиці Грабовського.



Про це



За їхніми словами, молодий хлопець, який поводив себе вкрай неадекватно, здійснив три напади. Спершу, близько 8.10, побив хлопця за будинком №12. У результаті в постраждалого – зламані ребра. Згодом палицею завдав удару молодому чоловіку біля будинку №11, внаслідок чого зламав йому руку в трьох місцях.



Останньою локацією стало футбольне поле у дворі неподалік будинків №8 та 8а. Там нападник близько 8.30 проламав череп місцевому мешканцю, якого згодом довелося прооперувати (травма голови сягала завглибшки 3–4 сантиметрів).



Сусіди відразу викликали швидку та поліцію.



Як розповів мешканець будинку №8, який і викликав поліцейських, нападник – молодий хлопець кремезної статури, який поводив себе неадекватно: вигукував погрози, шукав чорну BMW, яка вкрала його матір і діда. Мав забинтовану ногу.



Виявилося, що нападник – мешканець ЛПЗ. Його впізнали, поки очікували прибуття поліцейських. Для того, аби заспокоїти молодика, покликали його матір. За її словами, вона ще з вечора суботи телефонувала, аби сина забрали до психлікарні.



Нападника на місці затримала поліція. Як стало відомо, він був під впливом синтетичних наркотиків.



У зв’язку з подією мешканці будинків ініціювали збори, які відбулися ввечері (учасники зборів – на головному фото, – ВН). На них лучани вирішили створити спільну вайбер-групу, аби оперативно реагувати на можливі правопорушення у їхньому дворі, наприклад розпивання алкоголю на дитячому та спортивному майданчиках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ чоловік, який був під впливом синтетичних наркотиків, напав на трьох осіб. Усі постраждалі зазнали важких тілесних ушкоджень.Інциденти трапилися зранку 14 червня у дворі будинків №8, 8а, 10 бульвару Дружби народів та №11, 12 вулиці Грабовського.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці – мешканці одного з будинків.За їхніми словами, молодий хлопець, який поводив себе вкрай неадекватно, здійснив три напади. Спершу, близько 8.10, побив хлопця за будинком №12. У результаті в постраждалого – зламані ребра. Згодом палицею завдав удару молодому чоловіку біля будинку №11, внаслідок чого зламав йому руку в трьох місцях.Останньою локацією стало футбольне поле у дворі неподалік будинків №8 та 8а. Там нападник близько 8.30 проламав череп місцевому мешканцю, якого згодом довелося прооперувати (травма голови сягала завглибшки 3–4 сантиметрів).Сусіди відразу викликали швидку та поліцію.Як розповів мешканець будинку №8, який і викликав поліцейських, нападник – молодий хлопець кремезної статури, який поводив себе неадекватно: вигукував погрози, шукав чорну BMW, яка вкрала його матір і діда. Мав забинтовану ногу.Виявилося, що нападник – мешканець ЛПЗ. Його впізнали, поки очікували прибуття поліцейських. Для того, аби заспокоїти молодика, покликали його матір. За її словами, вона ще з вечора суботи телефонувала, аби сина забрали до психлікарні.Нападника на місці затримала поліція. Як стало відомо, він був під впливом синтетичних наркотиків.У зв’язку з подією мешканці будинків ініціювали збори, які відбулися ввечері (учасники зборів – на головному фото, – ВН). На них лучани вирішили створити спільну вайбер-групу, аби оперативно реагувати на можливі правопорушення у їхньому дворі, наприклад розпивання алкоголю на дитячому та спортивному майданчиках.

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