Пробив череп, зламав руку і ребра: у Луцьку чоловік під дією наркотиків напав на трьох людей
Сьогодні, 23:08
У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ чоловік, який був під впливом синтетичних наркотиків, напав на трьох осіб. Усі постраждалі зазнали важких тілесних ушкоджень.
Інциденти трапилися зранку 14 червня у дворі будинків №8, 8а, 10 бульвару Дружби народів та №11, 12 вулиці Грабовського.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці – мешканці одного з будинків.
За їхніми словами, молодий хлопець, який поводив себе вкрай неадекватно, здійснив три напади. Спершу, близько 8.10, побив хлопця за будинком №12. У результаті в постраждалого – зламані ребра. Згодом палицею завдав удару молодому чоловіку біля будинку №11, внаслідок чого зламав йому руку в трьох місцях.
Останньою локацією стало футбольне поле у дворі неподалік будинків №8 та 8а. Там нападник близько 8.30 проламав череп місцевому мешканцю, якого згодом довелося прооперувати (травма голови сягала завглибшки 3–4 сантиметрів).
Сусіди відразу викликали швидку та поліцію.
Як розповів мешканець будинку №8, який і викликав поліцейських, нападник – молодий хлопець кремезної статури, який поводив себе неадекватно: вигукував погрози, шукав чорну BMW, яка вкрала його матір і діда. Мав забинтовану ногу.
Виявилося, що нападник – мешканець ЛПЗ. Його впізнали, поки очікували прибуття поліцейських. Для того, аби заспокоїти молодика, покликали його матір. За її словами, вона ще з вечора суботи телефонувала, аби сина забрали до психлікарні.
Нападника на місці затримала поліція. Як стало відомо, він був під впливом синтетичних наркотиків.
У зв’язку з подією мешканці будинків ініціювали збори, які відбулися ввечері (учасники зборів – на головному фото, – ВН). На них лучани вирішили створити спільну вайбер-групу, аби оперативно реагувати на можливі правопорушення у їхньому дворі, наприклад розпивання алкоголю на дитячому та спортивному майданчиках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інциденти трапилися зранку 14 червня у дворі будинків №8, 8а, 10 бульвару Дружби народів та №11, 12 вулиці Грабовського.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці – мешканці одного з будинків.
За їхніми словами, молодий хлопець, який поводив себе вкрай неадекватно, здійснив три напади. Спершу, близько 8.10, побив хлопця за будинком №12. У результаті в постраждалого – зламані ребра. Згодом палицею завдав удару молодому чоловіку біля будинку №11, внаслідок чого зламав йому руку в трьох місцях.
Останньою локацією стало футбольне поле у дворі неподалік будинків №8 та 8а. Там нападник близько 8.30 проламав череп місцевому мешканцю, якого згодом довелося прооперувати (травма голови сягала завглибшки 3–4 сантиметрів).
Сусіди відразу викликали швидку та поліцію.
Як розповів мешканець будинку №8, який і викликав поліцейських, нападник – молодий хлопець кремезної статури, який поводив себе неадекватно: вигукував погрози, шукав чорну BMW, яка вкрала його матір і діда. Мав забинтовану ногу.
Виявилося, що нападник – мешканець ЛПЗ. Його впізнали, поки очікували прибуття поліцейських. Для того, аби заспокоїти молодика, покликали його матір. За її словами, вона ще з вечора суботи телефонувала, аби сина забрали до психлікарні.
Нападника на місці затримала поліція. Як стало відомо, він був під впливом синтетичних наркотиків.
У зв’язку з подією мешканці будинків ініціювали збори, які відбулися ввечері (учасники зборів – на головному фото, – ВН). На них лучани вирішили створити спільну вайбер-групу, аби оперативно реагувати на можливі правопорушення у їхньому дворі, наприклад розпивання алкоголю на дитячому та спортивному майданчиках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пробив череп, зламав руку і ребра: у Луцьку чоловік під дією наркотиків напав на трьох людей
Сьогодні, 23:08
На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 22:45
У місті на Волині мотоцикліст ледь не наїхав на жінку та дівчину, які на «зебрі» переходили дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:28
Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО
Сьогодні, 21:55
Волинські нацгвардійці повернулися з навчальних зборів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22