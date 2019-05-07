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Пробив череп, зламав руку і ребра: у Луцьку чоловік під дією наркотиків напав на трьох людей

Пробив череп, зламав руку і ребра: у Луцьку чоловік під дією наркотиків напав на трьох людей
У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ чоловік, який був під впливом синтетичних наркотиків, напав на трьох осіб. Усі постраждалі зазнали важких тілесних ушкоджень.

Інциденти трапилися зранку 14 червня у дворі будинків №8, 8а, 10 бульвару Дружби народів та №11, 12 вулиці Грабовського.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці – мешканці одного з будинків.

За їхніми словами, молодий хлопець, який поводив себе вкрай неадекватно, здійснив три напади. Спершу, близько 8.10, побив хлопця за будинком №12. У результаті в постраждалого – зламані ребра. Згодом палицею завдав удару молодому чоловіку біля будинку №11, внаслідок чого зламав йому руку в трьох місцях.

Останньою локацією стало футбольне поле у дворі неподалік будинків №8 та 8а. Там нападник близько 8.30 проламав череп місцевому мешканцю, якого згодом довелося прооперувати (травма голови сягала завглибшки 3–4 сантиметрів).

Сусіди відразу викликали швидку та поліцію.

Як розповів мешканець будинку №8, який і викликав поліцейських, нападник – молодий хлопець кремезної статури, який поводив себе неадекватно: вигукував погрози, шукав чорну BMW, яка вкрала його матір і діда. Мав забинтовану ногу.

Виявилося, що нападник – мешканець ЛПЗ. Його впізнали, поки очікували прибуття поліцейських. Для того, аби заспокоїти молодика, покликали його матір. За її словами, вона ще з вечора суботи телефонувала, аби сина забрали до психлікарні.

Нападника на місці затримала поліція. Як стало відомо, він був під впливом синтетичних наркотиків.

У зв’язку з подією мешканці будинків ініціювали збори, які відбулися ввечері (учасники зборів – на головному фото, – ВН). На них лучани вирішили створити спільну вайбер-групу, аби оперативно реагувати на можливі правопорушення у їхньому дворі, наприклад розпивання алкоголю на дитячому та спортивному майданчиках.

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Теги: наркотики, напад, перелом, ЛПЗ
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