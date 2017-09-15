«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО





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Зокрема, став довшим тротуар по правій стороні на вулиці Центральній. Торік у ході його капітального ремонту було оновлено покриття на відстані 600 метрів. Нинішнього року пішохідну доріжку капітально відремонтували від будинку № 38 до перехрестя з вулицею Молодіжною. Наразі дві третини вулиці Центральної має тротуар.



Роботи з облаштування пішохідних зон були продовжені цьогоріч і на вулицях Молодіжна та Садова. На Садовій «фінішували» з прокладанням тротуару. На Молодіжній він вкриває 85 % вулиці.



Білощебене покриття влаштоване майже по всій протяжності вулиці Затишної. Ця дорога, яка раніше була грунтовою, веде до будинків, що зводяться, а також до новобудов, де вже живуть сім’ї, в тому числі й з дітьми. «Швидка допомога сюди тепер може доїхати», - прокоментував виконувач обов’язків старости сіл Лище, Воротнів Віталій Шкорупський.



Наповнюваність груп місцевого закладу дошкільної освіти «Іскринка» становить 100 дітей. Багато батьків везуть у дитячий садок своїх синочків та донечок машинами. Але раніше не було де припаркувати автомобіль. Благоустрій стоянки для транспорту біля установи вирішив це питання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року в селі Лище Підгайцівська сільська здійснила ряд робіт, у тому числі розпочатих минулого року.Про це повідомляють на сайті громади.Зокрема, став довшим тротуар по правій стороні на вулиці Центральній. Торік у ході його капітального ремонту було оновлено покриття на відстані 600 метрів. Нинішнього року пішохідну доріжку капітально відремонтували від будинку № 38 до перехрестя з вулицею Молодіжною. Наразі дві третини вулиці Центральної має тротуар.Роботи з облаштування пішохідних зон були продовжені цьогоріч і на вулицях Молодіжна та Садова. На Садовій «фінішували» з прокладанням тротуару. На Молодіжній він вкриває 85 % вулиці.Білощебене покриття влаштоване майже по всій протяжності вулиці Затишної. Ця дорога, яка раніше була грунтовою, веде до будинків, що зводяться, а також до новобудов, де вже живуть сім’ї, в тому числі й з дітьми. «Швидка допомога сюди тепер може доїхати», - прокоментував виконувач обов’язків старости сіл Лище, ВоротнівНаповнюваність груп місцевого закладу дошкільної освіти «Іскринка» становить 100 дітей. Багато батьків везуть у дитячий садок своїх синочків та донечок машинами. Але раніше не було де припаркувати автомобіль. Благоустрій стоянки для транспорту біля установи вирішив це питання.

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