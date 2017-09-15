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«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО

«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Цього року в селі Лище Підгайцівська сільська здійснила ряд робіт, у тому числі розпочатих минулого року.

Про це повідомляють на сайті громади.

Зокрема, став довшим тротуар по правій стороні на вулиці Центральній. Торік у ході його капітального ремонту було оновлено покриття на відстані 600 метрів. Нинішнього року пішохідну доріжку капітально відремонтували від будинку № 38 до перехрестя з вулицею Молодіжною. Наразі дві третини вулиці Центральної має тротуар.

Роботи з облаштування пішохідних зон були продовжені цьогоріч і на вулицях Молодіжна та Садова. На Садовій «фінішували» з прокладанням тротуару. На Молодіжній він вкриває 85 % вулиці.

Білощебене покриття влаштоване майже по всій протяжності вулиці Затишної. Ця дорога, яка раніше була грунтовою, веде до будинків, що зводяться, а також до новобудов, де вже живуть сім’ї, в тому числі й з дітьми. «Швидка допомога сюди тепер може доїхати», - прокоментував виконувач обов’язків старости сіл Лище, Воротнів Віталій Шкорупський.

Наповнюваність груп місцевого закладу дошкільної освіти «Іскринка» становить 100 дітей. Багато батьків везуть у дитячий садок своїх синочків та донечок машинами. Але раніше не було де припаркувати автомобіль. Благоустрій стоянки для транспорту біля установи вирішив це питання.

«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО
«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО
«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО
«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО


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Теги: Лище, ремонт дороги, благоустрій
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