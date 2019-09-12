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Лучанин, який систематично бив матір, сяде у тюрму

Лучанин, який систематично бив матір, сяде у тюрму
Прокуратура Волинської області оскаржила вирок Луцького міськрайонного суду, яким 46-річному лучанину призначили покарання у виді 4 місяців арешту за те, що він підняв руку на матір.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Нагадаємо, удень 10 лютого 2019 року чоловік, якого уже притягували до кримінальної відповідальності за такі дії, кілька разів вдарив рідну людину кулаком в обличчя й зламав їй ніс.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді арешту.

Прокурори оскаржили вирок, вважаючи таке покарання занадто м'яким та недієвим, адже, будучи покараним за такий же злочин, чоловік відбув три місяці під арештом, та бити матір після цього не припинив.

Дослухавшись до думки прокурорів, Волинський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та призначив лучанину покарання у виді 1 року й 6 місяців обмеження волі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, Луцьк, покарання, побиття
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