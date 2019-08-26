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Фіналіст «Голосу. Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав відомий англійський хіт. ВІДЕО

Фіналіст «Голосу. Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав відомий англійський хіт. ВІДЕО
Срібний призер «Голос. Діти» Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав новий кавер.

Відео співак виклав на своїй інстаграм-сторінці, пише "Район. Стара Вижівка".

Цього разу старовижівчанин заспівав романтичний хіт «Impossible».

Фани співака оцінили цікаве виконання хіта: «Як гарно», «До мурашок! Переслуховувала декілька разів», «Дуже гарно все вийшло, бажаю тобі не зупинятися і все частіше радувати себе і нас такими чудовими піснями!», «Так зворушливо».


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Теги: співак, Волинь, Ярослав Карпук
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