Фіналіст «Голосу. Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав відомий англійський хіт. ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав новий кавер.



Відео співак виклав на своїй інстаграм-сторінці,



Цього разу старовижівчанин заспівав романтичний хіт «Impossible».



Фани співака оцінили цікаве виконання хіта: «Як гарно», «До мурашок! Переслуховувала декілька разів», «Дуже гарно все вийшло, бажаю тобі не зупинятися і все частіше радувати себе і нас такими чудовими піснями!», «Так зворушливо».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Срібний призер «Голос. Діти»зі Старої Вижівки записав новий кавер.Відео співак виклав на своїй інстаграм-сторінці, пише "Район. Стара Вижівка".Цього разу старовижівчанин заспівав романтичний хіт «Impossible».Фани співака оцінили цікаве виконання хіта: «Як гарно», «До мурашок! Переслуховувала декілька разів», «Дуже гарно все вийшло, бажаю тобі не зупинятися і все частіше радувати себе і нас такими чудовими піснями!», «Так зворушливо».

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