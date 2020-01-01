У місті на Волині через спалах коронавірусу закрили усі відділення «ПриватБанку»





Спеціаліст із комунікацій "ПриватБанку" у Волинській області Анджела Дзіндзюра у коментарі



“Це не забаганка "ПриватБанку", нам це теж не вигідно, адже ми несемо фінансові збитки. Але ми прийняли це рішення, аби убезпечити наших співробітників і наших клієнтів теж. Адже площа цих відділень не дозволяє обслуговувати відразу декілька осіб і люди скупчуються за дверима. Ми дбаємо про своїх співробітників і наших клієнтів, а також про їхнє здоров’я, саме тому й закрили усі відділення нашого банку”, – зазначила Дзіндзюра.



Вона запевнила, що усі послуги клієнти "ПриватБанку" можуть отримати в онлайн-режимі. Під час карантину банківська установа навіть запровадила віртуальну платіжну картку, яку можна оформити самостійно через термінал.



“Наші клієнти можуть отримати усі необхідні їм послуги в онлайн режимі через Приват24. Також працюють наші банкомати і термінали, в яких теж можна здійснити до 70% усіх банківських послуг. Навіть оформити банківську картку можна онлайн. Це йде віртуальна Digital картка якою можна розраховуватися, здійснювати платежі і оплати в інтернет-магазинах”, – зауважила Дзіндзюра.



Відділення "ПриватБанку" у Володимирі-Волинському будуть зачинені доти, доки в місті не покращиться епідеміологічна ситуація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Банківська установа у Володимирі-Волинському не працює з 15 червня. Причина – погіршення епідеміологічної ситуації в місті.Спеціаліст із комунікацій "ПриватБанку" у Волинській областіу коментарі БУГу пояснила, що таке рішення прийняли, аби убезпечити здоров’я як працівників, так і клієнтів.“Це не забаганка "ПриватБанку", нам це теж не вигідно, адже ми несемо фінансові збитки. Але ми прийняли це рішення, аби убезпечити наших співробітників і наших клієнтів теж. Адже площа цих відділень не дозволяє обслуговувати відразу декілька осіб і люди скупчуються за дверима. Ми дбаємо про своїх співробітників і наших клієнтів, а також про їхнє здоров’я, саме тому й закрили усі відділення нашого банку”, – зазначила Дзіндзюра.Вона запевнила, що усі послуги клієнти "ПриватБанку" можуть отримати в онлайн-режимі. Під час карантину банківська установа навіть запровадила віртуальну платіжну картку, яку можна оформити самостійно через термінал.“Наші клієнти можуть отримати усі необхідні їм послуги в онлайн режимі через Приват24. Також працюють наші банкомати і термінали, в яких теж можна здійснити до 70% усіх банківських послуг. Навіть оформити банківську картку можна онлайн. Це йде віртуальна Digital картка якою можна розраховуватися, здійснювати платежі і оплати в інтернет-магазинах”, – зауважила Дзіндзюра.Відділення "ПриватБанку" у Володимирі-Волинському будуть зачинені доти, доки в місті не покращиться епідеміологічна ситуація.

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