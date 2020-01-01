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У Луцьку вандали понищили зупинку. ФОТО

У Луцьку вандали понищили зупинку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській невідомі пошкодили зупинку, що знаходиться навпроти автостанції.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Микола Романюк.

Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережі, вандали побили скло, з якої зроблена зупинка громадського транспорту.



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Теги: зупинка, вандали, Луцьк
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Коментарі 7
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Зловити па..л і виписати маленький штраф на 50000.00 грн. Івсе дадьше буде ОК!!!!
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https://youtu.be/ID05ta-vyK4
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Юні бан дерівці?
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Не юні шаріївці.
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На Левітана живуть/притон/ ці наркомани, в аптеці глодом затарюються кожного дня. не там муніципали ходять(
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Що за новослов? Тіпа, погралися?
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Це є наше майбутнє...
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