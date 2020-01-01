У Луцьку вандали понищили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку на вулиці Львівській невідомі пошкодили зупинку, що знаходиться навпроти автостанції.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Микола Романюк.
Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережі, вандали побили скло, з якої зроблена зупинка громадського транспорту.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Микола Романюк.
Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережі, вандали побили скло, з якої зроблена зупинка громадського транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 7
Зловити па..л і виписати маленький штраф на 50000.00 грн. Івсе дадьше буде ОК!!!!
https://youtu.be/ID05ta-vyK4
Юні бан дерівці?
Не юні шаріївці.
На Левітана живуть/притон/ ці наркомани, в аптеці глодом затарюються кожного дня. не там муніципали ходять(
Що за новослов? Тіпа, погралися?
Це є наше майбутнє...
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