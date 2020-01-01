У Луцьку вандали понищили зупинку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Микола Романюк.



Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережі, вандали побили скло, з якої зроблена зупинка громадського транспорту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській невідомі пошкодили зупинку, що знаходиться навпроти автостанції.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат ЛуцькрадиЯк видно з фотографій, опублікованих у соцмережі, вандали побили скло, з якої зроблена зупинка громадського транспорту.

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