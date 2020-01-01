У двох хлопців з Волині знайшли наркотики

У Ковелі та Луцьку поліцейські вилучили наркотики.Так, 17 червня, на вулиці Михайла Левицького у Ковелі, правоохоронці вилучили у 19-річного місцевого жителя пакунок з речовиною, схожою на канабіс. Наркотики вилучили під час поверхневого огляду волинянина, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Окрім цього, у Луцьку патрульні виявили у 18-річного місцевого жителя поліетиленовий пакет із порошком білого кольору. На місце прибула слідчо-оперативна група, пакетик із порошком вилучили.За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.