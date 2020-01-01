У курортному районі Волині можуть заборонити працювати підприємцям, що порушують карантин
Сьогодні, 12:05
На території Шацького району можуть заборонити діяльність підприємців, що порушують карантинні вимоги.
Про це йшлося під час засідання місцевої комісії ТЕБ та НС Шацької райдержадміністрації.
З інформацією виступили головний лікар КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради» Світлана Крецу та начальник відділу державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства Шацького районного управління головного управління Дерпродспоживcлужби Тетяна Савош, які зазначили, що в районі спостерігають різке зростання захворюваності на ГРВІ та пневмонію, що спричиняє погіршення епідемічної ситуації.
Із метою запобігання поширенню на території району інфекційного захворювання, а також дотриманням правил карантину прийняли рішення продовжити комісійні обстеження щодо дотримання підприємцями протиепідемічних заходів під час надання послуг населенню.
У разі виявлення під час обстеження порушень щодо дотримання підприємцями протиепідемічних заходів на наступному засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації обіцяють ухвалити рішення про припинення надання послуг населенню приватними підприємцями.
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Про це йшлося під час засідання місцевої комісії ТЕБ та НС Шацької райдержадміністрації.
З інформацією виступили головний лікар КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради» Світлана Крецу та начальник відділу державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства Шацького районного управління головного управління Дерпродспоживcлужби Тетяна Савош, які зазначили, що в районі спостерігають різке зростання захворюваності на ГРВІ та пневмонію, що спричиняє погіршення епідемічної ситуації.
Із метою запобігання поширенню на території району інфекційного захворювання, а також дотриманням правил карантину прийняли рішення продовжити комісійні обстеження щодо дотримання підприємцями протиепідемічних заходів під час надання послуг населенню.
У разі виявлення під час обстеження порушень щодо дотримання підприємцями протиепідемічних заходів на наступному засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації обіцяють ухвалити рішення про припинення надання послуг населенню приватними підприємцями.
Головне фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Коли хворий ексголова РДА тинявся і по району, де має свою лохинячу плантацію, і по Києву, то йому штрафу не виписували(в Польщі тюрма за таке).
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