На українців чекає масове ІФА-тестування на коронавірус, – МОЗ





Про це на брифінгу 18 червня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає



За словами Ляшка, в офіційну статистику хворих в Україні не потрапляють ті, хто хворіє безсимптомно або лікується вдома. Таким чином реальна кількість інфікованих COVID-19 може бути вище 34 тисяч осіб, досягаючи цифри в 132 тисячі.



"В середньому виявляється 30% випадків коронавірусної хвороби, всі інші випадки проходять безсимптомно, або люди не звертаються за медичною допомогою з легкими симптомами. Це відбувається у всіх країнах. Україна не виняток", - уточнив він і додав, що в Китаї в середньому в період спалаху виявляли 31% випадків коронавірусу.



Україна ж у травні "доходила" до 40 і майже до 45% виявлення від модельної кількості випадків, зазначив Лашко.



"В середньому ми можемо сьогодні говорити про їх моделі і, за нашою інформацією, в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб. Ці дані не є підтвердженими - це модельна ситуація. Щоб підтвердити ці дані, ми починаємо дослідження ІФА", - анонсував головний санлікар.



Дослідження буде проводитися на території всієї країни, особливо в містах, які постраждали від спалахів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України проведе масове тестування українців на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА-тестування).Про це на брифінгу 18 червня повідомив головний санітарний лікар, передає УНН За словами Ляшка, в офіційну статистику хворих в Україні не потрапляють ті, хто хворіє безсимптомно або лікується вдома. Таким чином реальна кількість інфікованих COVID-19 може бути вище 34 тисяч осіб, досягаючи цифри в 132 тисячі."В середньому виявляється 30% випадків коронавірусної хвороби, всі інші випадки проходять безсимптомно, або люди не звертаються за медичною допомогою з легкими симптомами. Це відбувається у всіх країнах. Україна не виняток", - уточнив він і додав, що в Китаї в середньому в період спалаху виявляли 31% випадків коронавірусу.Україна ж у травні "доходила" до 40 і майже до 45% виявлення від модельної кількості випадків, зазначив Лашко."В середньому ми можемо сьогодні говорити про їх моделі і, за нашою інформацією, в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб. Ці дані не є підтвердженими - це модельна ситуація. Щоб підтвердити ці дані, ми починаємо дослідження ІФА", - анонсував головний санлікар.Дослідження буде проводитися на території всієї країни, особливо в містах, які постраждали від спалахів.

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