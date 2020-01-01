Волинянин на власному подвір'ї знайшов артснаряд
Сьогодні, 21:15
Сапери знешкодили артилерійський снаряд, виявлений у приватному господарстві в селі Чаруків Луцького району.
Про це йдеться на сайті Головного УДСНС у Волинській області.
Напередодні господар виявив металевий предмет серед шиферу та інших матеріалів, що упродовж багатьох років зберігалися на обійсті, й повідомив про знахідку рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули до місця події, з’ясували, що виявлений предмет – це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Вони вилучили знахідку, транспортували її до спеціального майданчика, де й знищили.
Крім того, прилеглу територію обстежили й констатували: більше вибухонебезпечних предметів там немає.
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Про це йдеться на сайті Головного УДСНС у Волинській області.
Напередодні господар виявив металевий предмет серед шиферу та інших матеріалів, що упродовж багатьох років зберігалися на обійсті, й повідомив про знахідку рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули до місця події, з’ясували, що виявлений предмет – це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Вони вилучили знахідку, транспортували її до спеціального майданчика, де й знищили.
Крім того, прилеглу територію обстежили й констатували: більше вибухонебезпечних предметів там немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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