вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин на власному подвір'ї знайшов артснаряд

Волинянин на власному подвір'ї знайшов артснаряд
Сапери знешкодили артилерійський снаряд, виявлений у приватному господарстві в селі Чаруків Луцького району.

Про це йдеться на сайті Головного УДСНС у Волинській області.

Напередодні господар виявив металевий предмет серед шиферу та інших матеріалів, що упродовж багатьох років зберігалися на обійсті, й повідомив про знахідку рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули до місця події, з’ясували, що виявлений предмет – це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Вони вилучили знахідку, транспортували її до спеціального майданчика, де й знищили.

Крім того, прилеглу територію обстежили й констатували: більше вибухонебезпечних предметів там немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, сапери, артснаряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин на власному подвір'ї знайшов артснаряд
Сьогодні, 21:15
«Мені не соромно дивитися в очі виборцям», – депутатка Луцькради. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
На Волині музеї почали збирати колекції речей, пов’язаних з пандемією COVID-19. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 червня
Сьогодні, 20:00
На українців чекає масове ІФА-тестування на коронавірус, – МОЗ
Сьогодні, 19:38
Схожі новини
Поблизу лісу під Луцьком чоловік під час прогулянки знайшов боєприпаси минулої війни Поблизу лісу під Луцьком чоловік під час прогулянки знайшов боєприпаси минулої війни
05 травень, 20:16
Волинянин під час роботи у полі виявив небезпечну знахідку Волинянин під час роботи у полі виявив небезпечну знахідку
12 червень, 19:35
Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком
29 травень, 11:00
Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО
15 травень, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин на власному подвір'ї знайшов артснаряд
Сьогодні, 21:15
 0
«Мені не соромно дивитися в очі виборцям», – депутатка Луцькради. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
 0
На Волині музеї почали збирати колекції речей, пов’язаних з пандемією COVID-19. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На українців чекає масове ІФА-тестування на коронавірус, – МОЗ
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8