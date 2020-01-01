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Від коронавірусу помер український військовий

Від коронавірусу помер український військовий
Станом на 10.00 19 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На Волині – один хворий військовослужбовець.

Про це повідомляє пресслужба командування медичних сил ЗСУ.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксували п’ятий летальний випадок від коронавірусу.

Зазначається, що померлий військовий хворів від 4 червня та мав супутні захворювання. Зрештою 10 червня його евакуювали до Національного військово-медичного клінічного центру в Києві.

"18 червня стан здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності. За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 були супутні захворювання", - йдеться в повідомленні

Також інформують, що вдома під наглядом медичної служби перебувають 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Волинська область – 1 військовослужбовець та Львівська область 5 військовослужбовців). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Теги: ЗСУ, смерть, коронавірус
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