Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину

Юрій Лисюк розповів, як перетнути кордон з дітьми під час карантину.



Про це



За його словами, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.



«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.



Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.



Більше по перетину кордону з дітьми можна дізнатися





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужбирозповів, як перетнути кордон з дітьми під час карантину.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.За його словами, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.Більше по перетину кордону з дітьми можна дізнатися тут

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