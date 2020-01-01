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Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину

Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину
Начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк розповів, як перетнути кордон з дітьми під час карантину.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

За його словами, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.

«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.

Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.

Більше по перетину кордону з дітьми можна дізнатися тут.


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Теги: кордон, діти, карантин
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