Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину
Сьогодні, 15:35
Начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк розповів, як перетнути кордон з дітьми під час карантину.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
За його словами, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.
«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.
Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.
Більше по перетину кордону з дітьми можна дізнатися тут.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
За його словами, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.
«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.
Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.
Більше по перетину кордону з дітьми можна дізнатися тут.
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