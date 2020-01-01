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Ексочільник Володимир-Волинської єпархії захворів на коронавірус

Ексочільник Володимир-Волинської єпархії захворів на коронавірус
Митрополит Вінницький та Барський Симеон (Шостацький) отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії Православної Церкви України.

Хворобу виявили під час планового лікування хронічної хвороби. Наразі владика проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні. У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи.

Як відомо, митрополит Симеон став першим очільником новоствореної Володимир-Волинської єпархії УПЦ та перебував на кафедрі у княжому місті з 1996 по 2007 роки. З наданням Томоса для ПЦУ митрополит Симеон разом із митрополитом Олександром (Драбинком) долучилися до новоствореної церкви, залишивши УПЦ.

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Теги: Симеон, УПЦ, ПЦУ, коронавірус
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