Ексочільник Володимир-Волинської єпархії захворів на коронавірус
Сьогодні, 22:09
Митрополит Вінницький та Барський Симеон (Шостацький) отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії Православної Церкви України.
Хворобу виявили під час планового лікування хронічної хвороби. Наразі владика проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні. У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи.
Як відомо, митрополит Симеон став першим очільником новоствореної Володимир-Волинської єпархії УПЦ та перебував на кафедрі у княжому місті з 1996 по 2007 роки. З наданням Томоса для ПЦУ митрополит Симеон разом із митрополитом Олександром (Драбинком) долучилися до новоствореної церкви, залишивши УПЦ.
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Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії Православної Церкви України.
Хворобу виявили під час планового лікування хронічної хвороби. Наразі владика проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні. У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи.
Як відомо, митрополит Симеон став першим очільником новоствореної Володимир-Волинської єпархії УПЦ та перебував на кафедрі у княжому місті з 1996 по 2007 роки. З наданням Томоса для ПЦУ митрополит Симеон разом із митрополитом Олександром (Драбинком) долучилися до новоствореної церкви, залишивши УПЦ.
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