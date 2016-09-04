Топ-10 найбагатших нардепів, які отримують компенсацію за житло









У травні компенсацію з бюджету за оренду житла в Києві отримали депутати з мільйонними статками і нерухомістю в інших містах України.



Позафракційний депутат Муса Магомедов у травні отримав 39 тис. грн компенсації. При цьому його дохід відповідно до декларації за 2019 рік становив 62,9 млн грн. Також у депутата є житловий будинок у Донецьку, орендована квартира в Києві (мабуть, за неї він і отримує компенсацію) і квартира в Авдіївці. Членам його родини належить кілька квартир у Запоріжжі та одна – в Ялті.



Депутат Владіслав Поляк з групи «Довіра» за минулий рік задекларував два житлових будинки в Закарпатській області (в іншому праві власності). Йому виплатили 19,5 тис. грн компенсації за житло, при тому що його дохід становив понад 43 млн грн.



У «слуги народу» Павла Якименка є кілька квартир у Дніпрі та Харкові (в іншому праві власності). Він орендує квартиру в Києві і в травні йому з бюджету компенсували 19,5 тис. грн. Водночас його дохід за 2019 рік – 30,8 млн грн. Ще один депутат-мільйонер зі «Слуги народу» – Олександр Трухін – теж отримав 19,5 тис. грн компенсації. За минулий рік він задекларував квартири в Дніпрі і 22,4 млн грн доходу.



Сергій Мандзій («Слуга народу») володіє солідною нерухомістю в Хмельницькому: 5 квартир і житловий будинок, задекларований на членів сім'ї. Минулорічний дохід нардепа – 21,2 млн грн, у травні йому теж виплатили 19,5 тис. грн за житло. Аналогічну суму в травні виплатили Сергію Магері (позафракційний), Олександру Пономарьову (ОПЗЖ), Валерію Лунченку («Довіра»), Степану Чернявському й Оресту Саламасі («Слуга народу»). Усі вони за минулий рік задекларували мільйонні доходи й нерухомість в інших містах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед грошових виплат, які згідно із законом належать народним депутатам України, є компенсація за оренду житла. Це дуже спірна стаття витрат держбюджету: з одного боку – багато депутатів не мають свого житла в Києві, з іншого – здебільшого вони – люди небідні, і за рідкісним винятком потребують такої матеріальної допомоги. «Слово і діло» склало топ-10 найбагатших народних обранців (за даними декларацій за 2019 рік), які, незважаючи на свої доходи, не посоромилися взяти компенсацію за житло (дані за травень).У травні компенсацію з бюджету за оренду житла в Києві отримали депутати з мільйонними статками і нерухомістю в інших містах України.Позафракційний депутату травні отримав 39 тис. грн компенсації. При цьому його дохід відповідно до декларації за 2019 рік становив 62,9 млн грн. Також у депутата є житловий будинок у Донецьку, орендована квартира в Києві (мабуть, за неї він і отримує компенсацію) і квартира в Авдіївці. Членам його родини належить кілька квартир у Запоріжжі та одна – в Ялті.Депутатз групи «Довіра» за минулий рік задекларував два житлових будинки в Закарпатській області (в іншому праві власності). Йому виплатили 19,5 тис. грн компенсації за житло, при тому що його дохід становив понад 43 млн грн.У «слуги народу»є кілька квартир у Дніпрі та Харкові (в іншому праві власності). Він орендує квартиру в Києві і в травні йому з бюджету компенсували 19,5 тис. грн. Водночас його дохід за 2019 рік – 30,8 млн грн. Ще один депутат-мільйонер зі «Слуги народу» –– теж отримав 19,5 тис. грн компенсації. За минулий рік він задекларував квартири в Дніпрі і 22,4 млн грн доходу.(«Слуга народу») володіє солідною нерухомістю в Хмельницькому: 5 квартир і житловий будинок, задекларований на членів сім'ї. Минулорічний дохід нардепа – 21,2 млн грн, у травні йому теж виплатили 19,5 тис. грн за житло. Аналогічну суму в травні виплатили(позафракційний),(ОПЗЖ),(«Довіра»),(«Слуга народу»). Усі вони за минулий рік задекларували мільйонні доходи й нерухомість в інших містах.

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