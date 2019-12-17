вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська громада придбала житло дитині-сироті

Волинська громада придбала житло дитині-сироті
Віталію Радкевичу, особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування вручили ключі від однокімнатної квартири, що розташована на 15-у Мікрорайоні міста Нововолинськ Волинської області.

Про це інформують на сайті Зимнівської ОТГ.

Квартира була придбана за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.

Документи на квартиру та ключі новому господарю вручив сільський голова В’ячеслав Католик, який привітав Віталія із новосіллям та побажав миру, добра та щасливого життя у своїй власній квартирі.

Волинська громада придбала житло дитині-сироті
Волинська громада придбала житло дитині-сироті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, сирота, квартира, житло, Зимнівська ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Волинська громада придбала житло дитині-сироті
Сьогодні, 02:25
У Ковелі школяр вкрав на автозаправці пляшку лікеру
Сьогодні, 01:26
На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19
Сьогодні, 00:34
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині настоятель храму став ченцем
20 червень, 23:28
Схожі новини
На Волині дитині-сироті купили квартиру На Волині дитині-сироті купили квартиру
17 грудень, 2019, 11:37
У Володимирі-Волинському сирота став повноправним власником квартири У Володимирі-Волинському сирота став повноправним власником квартири
10 червень, 2016, 10:08
«DREAM TOWN» запрошує жити у кварталі нових лучан* «DREAM TOWN» запрошує жити у кварталі нових лучан*
18 червень, 11:05
У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді* У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді*
15 червень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська громада придбала житло дитині-сироті
Сьогодні, 02:25
 0
У Ковелі школяр вкрав на автозаправці пляшку лікеру
Сьогодні, 01:26
 0
На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19
Сьогодні, 00:34
 0
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині настоятель храму став ченцем
20 червень, 23:28
 0
Медіа
відео
1/8