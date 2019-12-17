Волинська громада придбала житло дитині-сироті

Віталію Радкевичу, особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування вручили ключі від однокімнатної квартири, що розташована на 15-у Мікрорайоні міста Нововолинськ Волинської області.



Про це інформують на сайті



Квартира була придбана за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.



Документи на квартиру та ключі новому господарю вручив сільський голова В’ячеслав Католик, який привітав Віталія із новосіллям та побажав миру, добра та щасливого життя у своїй власній квартирі.





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