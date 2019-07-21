У Ковелі школяр вкрав на автозаправці пляшку лікеру
Сьогодні, 01:26
Неповнолітній поцупив у магазині пляшку алкогольного напою.
Пригода трапилася ще ввечері 15 лютого цього року у магазині АЗС «Окко» на вулиці Володимирській у Ковелі, пише Ковель медіа.
Хлопець викрав лікер «Єгермейстер» ємністю 0,5 л на суму 220 гривень, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 12 червня 2020 року.
Юнак, який навчався тоді в 11 класі, раніше не притягувався до відповідальності. Він цілком визнав свою вину, розкаявся та відшкодував компанії нанесені збитки.
Суд звільнив хлопця від покарання, обмежившись застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді застереження.
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Пригода трапилася ще ввечері 15 лютого цього року у магазині АЗС «Окко» на вулиці Володимирській у Ковелі, пише Ковель медіа.
Хлопець викрав лікер «Єгермейстер» ємністю 0,5 л на суму 220 гривень, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 12 червня 2020 року.
Юнак, який навчався тоді в 11 класі, раніше не притягувався до відповідальності. Він цілком визнав свою вину, розкаявся та відшкодував компанії нанесені збитки.
Суд звільнив хлопця від покарання, обмежившись застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді застереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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