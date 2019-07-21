У Ковелі школяр вкрав на автозаправці пляшку лікеру





Пригода трапилася ще ввечері 15 лютого цього року у магазині АЗС «Окко» на вулиці Володимирській у Ковелі, пише



Хлопець викрав лікер «Єгермейстер» ємністю 0,5 л на суму 220 гривень, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 12 червня 2020 року.



Юнак, який навчався тоді в 11 класі, раніше не притягувався до відповідальності. Він цілком визнав свою вину, розкаявся та відшкодував компанії нанесені збитки.



Суд звільнив хлопця від покарання, обмежившись застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді застереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітній поцупив у магазині пляшку алкогольного напою.Пригода трапилася ще ввечері 15 лютого цього року у магазині АЗС «Окко» на вулиці Володимирській у Ковелі, пише Ковель медіа Хлопець викрав лікер «Єгермейстер» ємністю 0,5 л на суму 220 гривень, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 12 червня 2020 року.Юнак, який навчався тоді в 11 класі, раніше не притягувався до відповідальності. Він цілком визнав свою вину, розкаявся та відшкодував компанії нанесені збитки.Суд звільнив хлопця від покарання, обмежившись застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді застереження.

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