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У Луцьку автомобіль зніс огорожу: через ДТП утворився затор

У Луцьку автомобіль зніс огорожу: через ДТП утворився затор
У Луцьку на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної і Шевченка легковий автомобіль зніс огорожу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 17.40.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини.

За їхніми словами, автомобіль Део Ланос зніс огорожу і виїхав на тротуар. Автомобіль отримав незначні механічні пошкодження.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

На місці працюють патрульні. Легковик евакуйовують. Унаслідок ДТП утворився затор.


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Теги: аварія, Луцьк, Набережна, затор
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