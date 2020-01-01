У Луцьку автомобіль зніс огорожу: через ДТП утворився затор
Сьогодні, 18:43
У Луцьку на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної і Шевченка легковий автомобіль зніс огорожу.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 17.40.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини.
За їхніми словами, автомобіль Део Ланос зніс огорожу і виїхав на тротуар. Автомобіль отримав незначні механічні пошкодження.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні. Легковик евакуйовують. Унаслідок ДТП утворився затор.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 17.40.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини.
За їхніми словами, автомобіль Део Ланос зніс огорожу і виїхав на тротуар. Автомобіль отримав незначні механічні пошкодження.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні. Легковик евакуйовують. Унаслідок ДТП утворився затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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