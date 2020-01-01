У Луцьку автомобіль зніс огорожу: через ДТП утворився затор





Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 17.40.



Про це з посиланням на очевидців повідомляють



За їхніми словами, автомобіль Део Ланос зніс огорожу і виїхав на тротуар. Автомобіль отримав незначні механічні пошкодження.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



На місці працюють патрульні. Легковик евакуйовують. Унаслідок ДТП утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної і Шевченка легковий автомобіль зніс огорожу.Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 17.40.Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини За їхніми словами, автомобіль Део Ланос зніс огорожу і виїхав на тротуар. Автомобіль отримав незначні механічні пошкодження.За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.На місці працюють патрульні. Легковик евакуйовують. Унаслідок ДТП утворився затор.

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