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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня
За останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19: Ратнівський район – 29, Ківерцівський район – 10, м. Луцьк – 8, Луцький район – 4, Ковельський район – 7, Старовижівський район – 4, місто Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Володимир-Волинський район – 2, Рожищенський район - 1.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Загалом станом на 22 червня в області зареєстрували 1852 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 людини в області, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 369 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Луцький район – 140 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 288 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 236 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 190 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 27 випадків;
Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальний;
Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 46 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любешівський район – 31 випадок;
Турійський район – 30 випадків;
Любомльський район – 28 випадків;
Рожищенський район – 16 випадків;
Шацький район – 16 випадків;
Локачинський район – 12 випадків.

За попередню добу надійшло 68 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 832 особи, в тому числі за останню добу – 246 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, ОДА, райони, хвороба
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