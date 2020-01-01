Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня
Сьогодні, 10:32
За останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19: Ратнівський район – 29, Ківерцівський район – 10, м. Луцьк – 8, Луцький район – 4, Ковельський район – 7, Старовижівський район – 4, місто Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Володимир-Волинський район – 2, Рожищенський район - 1.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Загалом станом на 22 червня в області зареєстрували 1852 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 людини в області, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 369 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Луцький район – 140 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 288 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 236 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 190 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 27 випадків;
Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальний;
Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 46 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любешівський район – 31 випадок;
Турійський район – 30 випадків;
Любомльський район – 28 випадків;
Рожищенський район – 16 випадків;
Шацький район – 16 випадків;
Локачинський район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 68 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 832 особи, в тому числі за останню добу – 246 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Загалом станом на 22 червня в області зареєстрували 1852 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 людини в області, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 369 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Луцький район – 140 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 288 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 236 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 190 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 27 випадків;
Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальний;
Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 46 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любешівський район – 31 випадок;
Турійський район – 30 випадків;
Любомльський район – 28 випадків;
Рожищенський район – 16 випадків;
Шацький район – 16 випадків;
Локачинський район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 68 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 832 особи, в тому числі за останню добу – 246 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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