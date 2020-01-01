Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня

За останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19: Ратнівський район – 29, Ківерцівський район – 10, м. Луцьк – 8, Луцький район – 4, Ковельський район – 7, Старовижівський район – 4, місто Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Володимир-Волинський район – 2, Рожищенський район - 1.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Загалом станом на 22 червня в області зареєстрували 1852 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 людини в області, на жаль, померли від ускладнень хвороби.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 369 випадків, в т.ч. 10 летальних;Луцький район – 140 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 288 випадків, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 236 випадків, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 190 випадків, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 27 випадків;Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальний;Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;Горохівський район – 46 випадків, в тому числі 1 летальний;Любешівський район – 31 випадок;Турійський район – 30 випадків;Любомльський район – 28 випадків;Рожищенський район – 16 випадків;Шацький район – 16 випадків;Локачинський район – 12 випадків.За попередню добу надійшло 68 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 832 особи, в тому числі за останню добу – 246 осіб.