Шквали, град і смерчі: синоптик попередила про погіршення погодних умов





Про це на сторінці у Facebook Наталія Діденко.



"Періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі", - зауважила синоптик.



Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях.



Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29.



У Києві вівторок буде з дощами та грозами. Ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря трохи знизиться, 23-го червня очікується +26, +27 градусів. Ще відчутніше посвіжіє у середу, до +24 градусів.



За словами Наталії Діденко, у другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Циклон, який закрутиться над західною частиною України, принесе завтра сильні дощі.Про це на сторінці у Facebook написала синоптик"Періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі", - зауважила синоптик.Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях.Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29.У Києві вівторок буде з дощами та грозами. Ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря трохи знизиться, 23-го червня очікується +26, +27 градусів. Ще відчутніше посвіжіє у середу, до +24 градусів.За словами Наталії Діденко, у другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію