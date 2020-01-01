Шквали, град і смерчі: синоптик попередила про погіршення погодних умов
Сьогодні, 14:10
Циклон, який закрутиться над західною частиною України, принесе завтра сильні дощі.
Про це на сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі", - зауважила синоптик.
Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях.
Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29.
У Києві вівторок буде з дощами та грозами. Ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря трохи знизиться, 23-го червня очікується +26, +27 градусів. Ще відчутніше посвіжіє у середу, до +24 градусів.
За словами Наталії Діденко, у другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря.
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Про це на сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі", - зауважила синоптик.
Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях.
Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29.
У Києві вівторок буде з дощами та грозами. Ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря трохи знизиться, 23-го червня очікується +26, +27 градусів. Ще відчутніше посвіжіє у середу, до +24 градусів.
За словами Наталії Діденко, у другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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