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Шквали, град і смерчі: синоптик попередила про погіршення погодних умов

Шквали, град і смерчі: синоптик попередила про погіршення погодних умов
Циклон, який закрутиться над західною частиною України, принесе завтра сильні дощі.

Про це на сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі", - зауважила синоптик.

Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях.

Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29.

У Києві вівторок буде з дощами та грозами. Ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря трохи знизиться, 23-го червня очікується +26, +27 градусів. Ще відчутніше посвіжіє у середу, до +24 градусів.

За словами Наталії Діденко, у другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря.

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Теги: погода, українці, смерчі
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