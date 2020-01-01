Курс валют у Луцьку на 23 червня





Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 29.87.



Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.57, продаж – 6.65.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 26.72.Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 29.87.Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.57, продаж – 6.65.

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