Курс валют у Луцьку на 23 червня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 26.72.
Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 29.87.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.57, продаж – 6.65.
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Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 29.87.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.57, продаж – 6.65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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