Скільки вихідних українці матимуть на День Конституції





Оскільки цьогоріч свято випадає в неділю, то українці отримають додатковий вихідний, - пише



Так, в червні 2020 року українці відпочиватимуть три дні: з 27 по 29 червня. Крім того, 28 червня відзначається День молоді.



Усього в червні-2020 з 30 днів - 14 вихідних і святкових. У поточному році святкування державних і популярних свят зазнало значних змін через пандемію коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Свято встановлене Верховною Радою України 28 червня 1996 року.Оскільки цьогоріч свято випадає в неділю, то українці отримають додатковий вихідний, - пише Кореспондент.

Так, в червні 2020 року українці відпочиватимуть три дні: з 27 по 29 червня. Крім того, 28 червня відзначається День молоді.Усього в червні-2020 з 30 днів - 14 вихідних і святкових. У поточному році святкування державних і популярних свят зазнало значних змін через пандемію коронавірусу.

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