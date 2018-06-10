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Скільки вихідних українці матимуть на День Конституції

Скільки вихідних українці матимуть на День Конституції
У неділю, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Свято встановлене Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

Оскільки цьогоріч свято випадає в неділю, то українці отримають додатковий вихідний, - пише Кореспондент.


Так, в червні 2020 року українці відпочиватимуть три дні: з 27 по 29 червня. Крім того, 28 червня відзначається День молоді.

Усього в червні-2020 з 30 днів - 14 вихідних і святкових. У поточному році святкування державних і популярних свят зазнало значних змін через пандемію коронавірусу.

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Теги: вихідні, День Конституції
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