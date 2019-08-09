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На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО

На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО
У Нововолинську сталася аварія за участі двох транспортних засобів - легкового автомобіля та автобуса.

Про це йдеться на сторінці спільноти Я ❤ Нововолинськ.

Користувач з ніком Міхал Лімонов повідомив, що аварія сталася у вівторок, 23 червня, близько 22:20, на перехресті біля виїзду з 15-го мікрорайону Нововолинська на трасу Р-15 "Ковель-Жовква".

За словами чоловіка, легковик врізався в автобус Setra, який перевозить шахтарів.

На світлинах видно, що легковик зазнав значних механічних пошкоджень. У автобуса пошкоджена права задня частина кузова.

На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО
На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
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