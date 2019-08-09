На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 23:12
У Нововолинську сталася аварія за участі двох транспортних засобів - легкового автомобіля та автобуса.
Про це йдеться на сторінці спільноти Я ❤ Нововолинськ.
Користувач з ніком Міхал Лімонов повідомив, що аварія сталася у вівторок, 23 червня, близько 22:20, на перехресті біля виїзду з 15-го мікрорайону Нововолинська на трасу Р-15 "Ковель-Жовква".
За словами чоловіка, легковик врізався в автобус Setra, який перевозить шахтарів.
На світлинах видно, що легковик зазнав значних механічних пошкоджень. У автобуса пошкоджена права задня частина кузова.
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Про це йдеться на сторінці спільноти Я ❤ Нововолинськ.
Користувач з ніком Міхал Лімонов повідомив, що аварія сталася у вівторок, 23 червня, близько 22:20, на перехресті біля виїзду з 15-го мікрорайону Нововолинська на трасу Р-15 "Ковель-Жовква".
За словами чоловіка, легковик врізався в автобус Setra, який перевозить шахтарів.
На світлинах видно, що легковик зазнав значних механічних пошкоджень. У автобуса пошкоджена права задня частина кузова.
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