На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО

У Нововолинську сталася аварія за участі двох транспортних засобів - легкового автомобіля та автобуса.Про це йдеться на сторінці спільноти Я ❤ Нововолинськ.Користувач з ніком Міхал Лімонов повідомив, що аварія сталася у вівторок, 23 червня, близько 22:20, на перехресті біля виїзду з 15-го мікрорайону Нововолинська на трасу Р-15 "Ковель-Жовква".За словами чоловіка, легковик врізався в автобус Setra, який перевозить шахтарів.На світлинах видно, що легковик зазнав значних механічних пошкоджень. У автобуса пошкоджена права задня частина кузова.