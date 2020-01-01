Постраждали двоє людей: повідомили деталі аварії, в якій зіткнулися легковик та автобус на Волині

У Нововолинську автобус не надав переваги в русі автомобілю, внаслідок чого відбулося зіткнення. Дві людини постраждали.Про це повідомляє "Буг".Нагадаємо,з 15-го мікрорайону трапилася ДТП.Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції, при виїзді ГРПП та СОГ на місце події було встановлено, що автобусом Setra керував житель Нововолинська, 1962 року народження. Рухаючись по проспекту Степана Бандери та повертаючи ліворуч на вулицю Луцька, він не надав переваги у русі.Водій автобуса допустив зіткнення з автомобілем Opel Vectra, яким керував житель села Грибовиця Іваничівського району, 2000 року народження. Легковик рухався по головній дорозі Володимир-Волинський в напрямку Нововолинська.Внаслідок ДТП двоє пасажирів, які перебували в легковому автомобілі, отримали тілесні ушкодження. Житель села Шистів Володимир-Волинського району, отримав забійну рану потилиці, його не госпіталізовували. Жителька Нововолинська – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану нижньої губи, була госпіталізована в хірургічне відділення Нововолинської ЦМЛ.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.