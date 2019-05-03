Цьогоріч Волинь купить 17 нових шкільних автобусів





Про це стало відомо під час відеоконфереції 24 червня, на якій засідала постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики. В засіданні взяли участь голова обласної ради Ірина Вахович та заступник голови ОДА Олександр Троханенко,



Депутати підтримали проєкт розпорядження голови ОДА Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік. Зміни стосуються придбання шкільних автобусів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та співфінансування на ці видатки.



За інформацією заступника директора депаратаменту фінансів ОДА Володимира Селедця, до обласного бюджету надійшли субвенції від 4 ОТГ, а саме Ківерцівської, Луківської, Княгинівської та Підгайцівської. Загальна сума - 3 млн 432 тис. грн. За рахунок такого додаткового фінансового ресурсу збільшуються бюджетні призначення управлінню освіти і науки облдержадміністрації на 2020 рік по бюджету розвитку спеціального фонду на придбання шкільних автобусів, в межах реалізації Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018 – 2022 роки.



Начальник управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна зауважила, що це - перший транш від громад, але не всі ОТГ готові до співфінансування на придбання шкільних автобусів. Зокрема, йдеться про Дубівську, Головненську, Затурцівську, Цуманську ОТГ та Любешівську районну раду. Попервах вони надавали гарантійні листи про співфінансування проєкту, але після ситуації з поширенням коронавірусу, заявили, що не мають на ці видатки потрібного фінансового ресурсу.



Зі слів Людмили Плахотної, наразі ведуться переговори з іншими територіальними громадами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всього для Волині придбають 17 шкільних автобусів в цьому році, в тому числі й для Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.Про це стало відомо під час відеоконфереції 24 червня, на якій засідала постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики. В засіданні взяли участь голова обласної радита заступник голови ОДА повідомляє Волиньрада.Депутати підтримали проєкт розпорядження голови ОДА Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік. Зміни стосуються придбання шкільних автобусів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та співфінансування на ці видатки.За інформацією заступника директора депаратаменту фінансів ОДА, до обласного бюджету надійшли субвенції від 4 ОТГ, а саме Ківерцівської, Луківської, Княгинівської та Підгайцівської. Загальна сума - 3 млн 432 тис. грн. За рахунок такого додаткового фінансового ресурсу збільшуються бюджетні призначення управлінню освіти і науки облдержадміністрації на 2020 рік по бюджету розвитку спеціального фонду на придбання шкільних автобусів, в межах реалізації Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018 – 2022 роки.Начальник управління освіти і науки ОДАзауважила, що це - перший транш від громад, але не всі ОТГ готові до співфінансування на придбання шкільних автобусів. Зокрема, йдеться про Дубівську, Головненську, Затурцівську, Цуманську ОТГ та Любешівську районну раду. Попервах вони надавали гарантійні листи про співфінансування проєкту, але після ситуації з поширенням коронавірусу, заявили, що не мають на ці видатки потрібного фінансового ресурсу.Зі слів Людмили Плахотної, наразі ведуться переговори з іншими територіальними громадами.

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