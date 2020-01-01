Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.62, а продаж – 26.74.
Євро при купівлі становить – 29.81, продажу – 29.94.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.63, продаж – 6.68.
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Євро при купівлі становить – 29.81, продажу – 29.94.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.63, продаж – 6.68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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