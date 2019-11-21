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У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*

У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
Акційна ціна діє на 1-кімнатну квартиру у третьому будинку ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі. За умови повної оплати вартість - 19 999 $. Загальна площа квартири - 43,77 м2.

Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Окремо є можливість відтермінування оплати на 12 місяців. Перший внесок - від 10%.

ЧИМ ОСОБЛИВА КВАРТИРА?

Квартира має простору кухню (14,18 м2).
Із вітальні (16,95 м2) є вихід на лоджію (4,02 м2).
У коридорі (4,51 м2) можливо додатково облаштувати комору.
Санвузол суміщений (4,11 м2).
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*


ДЕ РОЗТАШОВАНА АКЦІЙНА КВАРТИРА?

Квартира, яку продають за акційною ціною, розташована у третьому будинку ЖК «Парковий квартал». Перші два будинки уже здані в експлуатацію, у третьому - змуровані 4 поверхи у 1 та 2 секціях, та 1 поверх у 3 та 4 секціях.

«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.

Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!
Зліва - третій будинок ЖК
Зліва - третій будинок ЖК
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*



Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео нижче.


Куди звертатись за детальною інформацією?
Телефон відділу продажів:

096 030 20 10

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: будівельна компанія, акція, Ковель
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