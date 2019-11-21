У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*





Про це



Окремо є можливість відтермінування оплати на 12 місяців. Перший внесок - від 10%.



ЧИМ ОСОБЛИВА КВАРТИРА?



Квартира має простору кухню (14,18 м2).

Із вітальні (16,95 м2) є вихід на лоджію (4,02 м2).

У коридорі (4,51 м2) можливо додатково облаштувати комору.

Санвузол суміщений (4,11 м2).





ДЕ РОЗТАШОВАНА АКЦІЙНА КВАРТИРА?



Квартира, яку продають за акційною ціною, розташована у третьому будинку ЖК «Парковий квартал». Перші два будинки уже здані в експлуатацію, у третьому - змуровані 4 поверхи у 1 та 2 секціях, та 1 поверх у 3 та 4 секціях.



«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.



Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!

Зліва - третій будинок ЖК





Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео нижче.





Куди звертатись за детальною інформацією?

Телефон відділу продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акційна ціна діє на 1-кімнатну квартиру у третьому будинку ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі. За умови повної оплати вартість - 19 999 $. Загальна площа квартири - 43,77 м2.Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".Окремо є можливість відтермінування оплати на 12 місяців. Перший внесок - від 10%.Квартира має простору кухню (14,18 м2).Із вітальні (16,95 м2) є вихід на лоджію (4,02 м2).У коридорі (4,51 м2) можливо додатково облаштувати комору.Санвузол суміщений (4,11 м2).Квартира, яку продають за акційною ціною, розташована у третьому будинку ЖК «Парковий квартал». Перші два будинки уже здані в експлуатацію, у третьому - змуровані 4 поверхи у 1 та 2 секціях, та 1 поверх у 3 та 4 секціях.«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео нижче.

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