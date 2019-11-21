У ЖК «Парковий квартал» у Ковелі – акція на 1-кімнатну квартиру. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 11:35
Акційна ціна діє на 1-кімнатну квартиру у третьому будинку ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі. За умови повної оплати вартість - 19 999 $. Загальна площа квартири - 43,77 м2.
Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".
Окремо є можливість відтермінування оплати на 12 місяців. Перший внесок - від 10%.
ЧИМ ОСОБЛИВА КВАРТИРА?
Квартира має простору кухню (14,18 м2).
Із вітальні (16,95 м2) є вихід на лоджію (4,02 м2).
У коридорі (4,51 м2) можливо додатково облаштувати комору.
Санвузол суміщений (4,11 м2).
ДЕ РОЗТАШОВАНА АКЦІЙНА КВАРТИРА?
Квартира, яку продають за акційною ціною, розташована у третьому будинку ЖК «Парковий квартал». Перші два будинки уже здані в експлуатацію, у третьому - змуровані 4 поверхи у 1 та 2 секціях, та 1 поверх у 3 та 4 секціях.
«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.
Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!
Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео нижче.
Куди звертатись за детальною інформацією?
Телефон відділу продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".
Окремо є можливість відтермінування оплати на 12 місяців. Перший внесок - від 10%.
ЧИМ ОСОБЛИВА КВАРТИРА?
Квартира має простору кухню (14,18 м2).
Із вітальні (16,95 м2) є вихід на лоджію (4,02 м2).
У коридорі (4,51 м2) можливо додатково облаштувати комору.
Санвузол суміщений (4,11 м2).
ДЕ РОЗТАШОВАНА АКЦІЙНА КВАРТИРА?
Квартира, яку продають за акційною ціною, розташована у третьому будинку ЖК «Парковий квартал». Перші два будинки уже здані в експлуатацію, у третьому - змуровані 4 поверхи у 1 та 2 секціях, та 1 поверх у 3 та 4 секціях.
«Парковий квартал» розташований неподалік центру Ковеля - лише за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи. На території ЖК - зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору. Після завершення будівельних робіт територія буде огороджена.
Третій будинок ЖК «Парковий квартал» - особливий. У нього буде сучасний дизайн, панорамні вікна «в підлогу». А ще це буде перша у Ковелі 5-поверхівка із ліфтом!
Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео нижче.
Куди звертатись за детальною інформацією?
Телефон відділу продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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